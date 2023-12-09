السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

اعضاء لجان الانتخابات الرئاسية بالفيوم يتسلمون المظاريف استعدادا للاقتراع غدا

أحد المجمعات الانتخابية
أحد المجمعات الانتخابية بالفيوم، فيتو

بدأ أعضاء اللجان الفرعية للجان الانتخابات الرئاسية لمحافظة الفيوم، تسلم مظاريف المستندات واستمارات الاقتراع من اللجنة العامة ومقرها مجمع محاكم الفيوم، ويتوجه الاعضاء الي مقر لجانهم لاستلامها، والتأكد من تمام التجهيز، من مياه وكهرباء ودورات مياه وصرف صحي، ومكاتب وستائر تغطي منصة إبداء الرأي للتاخببن، استعدادا لبداية الاقتراع غدا الأحد.

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الانتهاء من التجهيزات

وكانت محافظة الفيوم، أعلنت انتهاءها من تجهيز المقار الانتخابية، من احتياجاتها سواء كهرباء أو مياه وصرف ووسائل إطفاء، بالإضافة إلى الاحتياجات التنظيمية التي من شأنها تيسير الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، وتم الانتهاء من تجهيز 283 مقرًا انتخابيًا، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى المحافظة، وتم تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات بالديوان العام والوحدات المحلية، للتنسيق مع اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، ومديرية الأمن، والوحدات المحلية لمجالس المدن، وجميع مديريات الخدمات، والأجهزة المعاونة بالمحافظة، لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية، وذلك حتى الانتهاء من الانتخابات وإعلان النتيجة.

رفع حالة الاستعداد

 وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه تم توجيه رؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الخدمات وجميع الجهات المعنية، برفع درجة الاستعداد، والتواجد كلٌ في محل عمله على مدار الساعة، وسرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وإلغاء الإجازات أثناء فترة الانتخابات، وكذا تفعيل دور غرف العمليات بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، والإبلاغ عن وجود أي مشكلة داخل الدوائر الانتخابية، إلى جانب تكثيف المرور الميداني من مسئولي الأزمات بالوحدات المحلية لتلافي وجود أي مشكلة، وتنعقد غرفة الأزمات  على مدار الساعة بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مع التنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن للتدخل الفوري في حالة الطوارئ.

تنسيق مسبق

 ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه تم التنسيقات الأمنية والقضائية، وعقد عدة اجتماعات للتيسير على الناخبين وتعريفهم بمقار لجان الانتخاب، من خلال إعداد كشوف لجان الانتخابات ومطابقتها بأسماء المقار الانتخابية، وتغيير بعض اللجان غير المطابقة، أو التي تحتاج إلى أعمال صيانة، ومراجعة كافة اللجان بالمدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وفرع هيئة الأبنية التعليمية، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين، وتوفير سبل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، مع مراعاة الظروف الصحية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الناخبين، لأداء واجبهم الوطني بالاستحقاق الانتخابي.

كما تم عقد اجتماع مع رئيس محكمة الفيوم الابتدائية للوقوف على جاهزية المحافظة والاستعداد للعملية الانتخابية وفق المواعيد المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023، وكذا توفير الأجواء المناسبة لرجال العدل الذين سيقومون بالإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية سواءً باللجان الفرعية أو الرئيسية أو لجان الفرز على أرض المحافظة، مع توفير الإقامة الملائمة لهم على مدار أيام العملية الانتخابية، وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين، لخروج هذا العرس الديمقراطي بالصورة الإيجابية اللائقة بعراقة الشعب المصري وحضارة دولته أمام مختلف دول العالم.

 

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