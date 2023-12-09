السبت 09 ديسمبر 2023
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رياضة

أشرف صبحي يشيد بفوز لاعبة الدراجات بسباق الإسكراتش ببطولة الجراند بريكس

فوز ابتسام زايد لاعبة
فوز ابتسام زايد لاعبة الدراجات بسباق الاسكراتش، فيتو

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأداء البطلة المصرية ابتسام زايد لاعب منتخب مصر للدراجات، وفوزها بسباق الاسكراتش أحدي سباقات المضمار برياضة الدراجات وذلك ببطولة الجراند بريكس المقامة بدولة بولندا.

وطالب أشرف صبحي اللاعبة ابتسام زايد ببذل أقصى جهد للتأهل إلى أوليمبياد باريس، والمنافسة بقوة، مؤكدًا على دعم الوزارة الكامل لها ولكافة الرياضيين الذين يمثلون مصر في المحافل العالمية

وأثني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي الجهود المُقدمة من العاملين علي خدمة المواطنين بالوزارة والمديريات، وذلك في متابعة ورصد شكاوي المواطنين الخاصة بشكاوي قطاعي الشباب والرياضة علي بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة خلال شهر نوفمبر.

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وجدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التأكيد علي أهمية المتابعة الدائمة ورصد أهم موضوعات الشكاوى المتداولة على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المختلفة، وسرعة فحص وتوجيه تلك الشكاوى لكافة الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة للتعامل معها وحسمها والرد عليها.

يذكر أن بيان لرئاسة مجلس الوزراء، أوضح أن وزارة الشباب والرياضة من أعلي الوزارات والهيئات في سرعة التفاعل والاستجابة على ؛  وسرعة الإنجاز والاستجابة المميزة كمًا ونوعًا في الرد ومعالجة أسباب الشكاوى.

كما ثمن الوزير على الجهد الكبير والتنسيق المستمر من الدكتور محمد العلواني مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وكافة الجهات الفرعية سواءً داخل الوزارة أو خارجها، موجهًا الشكر والتقدير لفريق العمل بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة على الجهود المبذولة لتحقيق نسب استجابة عالية لشكاوى المواطنين، وتحقيق رضاء المواطنين عن الخدمات التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة.
 

أشرف صبحي يهنئ محمد حمزه بفضية كأس العالم لسلاح الشيش 

من ناحية أخرى، هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، البطل المصري محمد حمزة، لاعب منتخب مصر للشباب في السلاح،  بعد تتويجه بفضية سلاح الشيش في بطولة كأس العالم، والمقامة خلال الفترة من 7 حتى 11 ديسمبر الحالي، بمدينة توكونامي باليابان.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته الكبيرة، بالإنجازات التي يحققها الشباب في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكدا أن الوزارة تقف خلف هؤلاء الشباب لتحقيق مزيد من الألقاب والبطولات، من أجل رفع علم مصر في المحافل الرياضية العالمية.

وأثنى وزير الشباب والرياضة على إنجاز محمد حمزة الكبير الذي يضاف لسجل الرياضة المصرية، مقدمًا التهنئة للاتحاد المصري للسلاح علي هذه الإنجازات المتتالية في لعبه السلاح في مختلف المحافل الدولية.

جدير بالذكر أن البطل المصري محمد حمزة استطاع الفوز في دور الـ64 علي بطل المجر بنتيجة 6/15٦، وفى دور الـ32 فاز علي بطل الصين 9/15، وفي دور الـ16 فاز علي بطل اليابان 7/15، وفي دور الـ8 فاز علي بطل هونج كونج 8/15، وفاز على بطل إيطاليا ادواردو لوبيري 15-13 في قبل النهائي.
 

اتفاقية رسمية بين وزيري الرياضة ورئيس الأنوكا لاستضافة مصر دورة الألعاب الأفريقية

أشرف صبحي تعليقا على إنجاز ناشئات الطائرة: نعيش فترة مليئة بالإنجازات

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