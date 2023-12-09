السبت 09 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

ضوابط استخدام الحبر الفسفوري بعد إدلاء الناخب بصوته في الانتخابات الرئاسية

تصويت المصريين بالداخل،
تصويت المصريين بالداخل، فيتو

 ساعات وتنطلق عملية تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية داخل جمهورية مصر العربية، والمقرر لها غدا الأحد  على مدار ثلاثة أيام متتالية، حيث يتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري. 

خطوات تصويت المصريين بالداخل 

 وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

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ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي. 

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت. 

يسجل أمين اللجنة أخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية. 

يوقع الناخب بخطه أو بصمته – مرة واحدة – في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

كيفية استخدام الحبر الفسفوري؟ 

 وبعد إدلاء الناخب بصوته، يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، حيث يقوم بالآتي: 

يجب رج زجاجة الحبر قبل فتحها 

لا يجب صب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى أخر 

التأكد من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى 

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف. 

ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري . 

عدد اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية 

ويبلغ عدد اللجان الفرعية  نحو 15 ألف لجنة فرعية التصويت، وستشهد أيضا عملية فرز الأصوات عقب انتهاء العملية الانتخابية، بالإضافة إلى 400 لجنة عامة مختصة بالإشراف وجمع نتائج التصويت من اللجان الفرعية. 

ووفقا لآخر تحديث لقاعدة بيانات الناخبين،  يحق لنحو 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. 

استعلام الناخب عن مقره الانتخابي 

من ناحية أخرى، أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية بموجب بطاقة الرقم القومي من خلال الرابط https://www.elections.eg

قاعدة بيانات الناخبين

 وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

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الهيئة الوطنية للانتخابات تصويت المصريين بالداخل الانتخابات الرئاسية

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