السبت 09 ديسمبر 2023
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رياضة

أحمد سليمان يستقبل مؤمن زكريا داخل الزمالك قبل لقاء الأهلي

مؤمن زكريا داخل نادي
مؤمن زكريا داخل نادي الزمالك،فيتو

استقبل أحمد سليمان ومحمد طارق عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤمن زكريا نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي على هامش حضوره مباراة قمة الشباب لمواليد 2005 التي تنطلق بعد قليل على ملعب الأبيض، وحرص الثنائي على الترحيب بمؤمن زكريا فور وصوله لمقر النادي.

 

اصطحب أحمد سليمان ومحمد طارق  مؤمن زكريا الذي سبق له اللعب في صفوف  الأبيض من قبل، لملعب حلمي زامورا بمقر القلعة البيضاء قبل انطلاق المباراة المرتقبة بين الزمالك والأهلي.

 

ويلتقي الزمالك مع الأهلي عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب.

وأعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك مواليد 2005، بقيادة محمد عبد الله عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي المقرر لها بعد قليل،في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد جمال.

خط الدفاع: محمد إبراهيم - أحمد مجدي - هشام فؤاد - حسن أبو المعاطي.

خط الوسط: يوسف وائل - محمد السيد - يوسف أحمد حسن - زياد محمد - كريم حامد.

الهجوم: عمار ياسر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: يوسف حمادة وعلي عبد المجيد وأحمد خالد "السمبوك" وأحمد خضري وياسين محمد وعبد الرحمن كمال "مورجن" وعلي أحمد وأيمن أمير عبد العزيز وأنس وائل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولي اليوم السبت، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

فيتو تنشر تاريخ الفريقين في البطولات الأفريقية:

  • يشارك الزمالك للموسم السادس والثلاثون

لعب294 مباراة (147 فوز و63 تعادل و84 هزيمة)

سجل 452 هدف مقابل 268

  • يشارك ساجرادا للموسم الحادي عشر

لعب 45 مباراة (16 فوز و11 تعادل و18 هزيمة)

سجل 43 أهداف مقابل 50

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

وتقام مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات الكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

وتنقل مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة.

ومن ناحية أخرى وقع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب عقودًا رسمية مع معتمد جمال لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بصورة مؤقتة في الفترة الحالية، خلال الجلسة التي عقدها المجلس مع المدير الفني.

قائمة الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي 

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة ساجرادا الأنجولي، المقرر لها في السادسة مساء اليوم السبت، باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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قائمة الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي 

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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أحمد سليمان محمد طارق أحمد سليمان ومحمد طارق عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك مؤمن زكريا نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي

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