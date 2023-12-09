الأرصاد، عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وأمطار متفاوتة بمعظم المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن العديد من المحافظات تشهد منخفضا جويا متعمقا في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العديد من المحافظات تشهد أمطارا متفاوتة الشدة، والرعدية ستكون أبرز ظواهر حالة عدم الاستقرار.

وأضافت منار غانم، أن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير وكميات الأمطار من خفيفة لمتوسطة، محذرة من فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار، حيث تصل إلى 10 درجات مئوية مع دخول المساء، لافتة إلى أن كثافة الشبورة المائية المؤثرة خلال هذه الفترة خفيفة وتوجد على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية مسببة انخفاضا طفيفا في الرؤية الأفقية؛ ولكنها غير مؤثرة على حركة المرور وسرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.



Advertisements

وتابعت “غانم” خلال تصريحات متلفزة، اليوم السبت، أن يوم الثلاثاء المقبل هو ذروة التقلبات الجوية حيث تتساقط كميات أمطار من متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية وقد تمتد للقاهرة الكبرى ولكن بكميات أقل مع وجود نشاط في حركة الرياح.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 13 والعظمى 22



العاصمة الإدارية: الصغرى 12 والعظمى 22



6 أكتوبر: الصغرى 12 والعظمى 22



بنها: الصغرى 13 والعظمى 21



الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 22



العلمين الجديدة: الصغرى 14 والعظمى 23



مطروح: الصغرى 12 والعظمى 21



سيوة: الصغرى 07 والعظمى 20



كاترين الصغرى 04 والعظمى 18



بورسعيد الصغرى 14 العظمى 22



الزقازيق: الصغرى 13 العظمى 22



الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 23



السويس: الصغرى 13 والعظمى 23



شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 26



الغردقة الصغرى 17 والعظمى 25



الفيوم: الصغرى 12 والعظمى 21



بني سويف الصغرى 11 والعظمى 22



المنيا: الصغرى 10 والعظمى 22



أسيوط الصغرى 09 والعظمى 23



سوهاج الصغرى 12 والعظمى 23



الأقصر الصغرى 12 والعظمى 25



أسوان: الصغرى 13 والعظمى 26

