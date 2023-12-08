الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

شبورة مائية، الأرصاد تحذر من طقس الغد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية من الساعة الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد.

Advertisements

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.

 

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 08-12-2023 فى مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة 08 -12-2023 في مصر


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على سيناء، بارد ليلا.


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء


ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:


اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.

وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء

مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلى سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء 
 

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية الطقس غدا الطقس غدا السبت حالة الطقس غدا السبت

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا السبت 9-12-2023 فى مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 08-12-2023 فى مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة 08 -12-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 08-12-2023 في مصر

شبورة مائية على هذه الطرق غدا

بدءا من الإثنين المقبل، أمطار رعدية وغزيرة على هذه المناطق

خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا

حالة الطقس غدا الجمعة 8-12-2023 في مصر

الأكثر قراءة

وفاة نجل هاني العتال عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين السابق

تشيع جنازة شقيق الفنان أحمد حلمي ببنها (صور)

بعد أزمة معسكر المنتخب، طارق حامد يعلن اعتزاله اللعب دوليا

الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد الأسبوع المقبل

حقيقة فرض غرامة على الممتنعين عن التصويت في انتخابات الرئاسة 2023

قفز في حديقة حيوانات فالتهمته النمور ولم تبق إلا الحذاء

تعليق مفاجئ من الناقدة الفنية ماجدة خيرالله على مسلسل بطن الحوت

خطوات صرف السكر الحر بـ 27 جنيهًا على البطاقة التموينية (إنفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

مشروع جديد للمرشح للأوسكار، صديق جيجي حديد يعمل على عربة طعام

توقعات الأبراج اليومية، السبت 9-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك وتوقعات الأبراج السبت 9-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج، حظك السبت 9-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 8-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 8-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العالم للأندية.. صن داونز ضد بيراميدز.. ليفربول مع جيلواز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدخان في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

الدعاء للميت ليلة الخميس وصباح الجمعة

الإفتاء توضح حكم خطبة الجمعة للعاجز عن القيام

المزيد
الجريدة الرسمية