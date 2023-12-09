السبت 09 ديسمبر 2023
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حوادث

الاستعلام عن حالة المصابين في حادث تصادم بمدينة نصر

حادث طريق، فيتو
حادث طريق، فيتو

 طلبت نيابة مدينة نصر تحريات الأجهزة الأمنية حول إصابة شخصين روسيين الجنسية، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية، أسفل كوبري العاشر اتجاه سوق السيارات بمدينة نصر، وطلبت النيابة الاستعلام عن حالتهما تمهيدا للاستماع لأقوالهم في الواقعة للوقوف علي أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

 

بداية الواقعة 

وكان قسم شرطة ثالث مدينة نصر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

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وبالانتقال وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية ونتج عنها إصابة شخصين روسيين الجنسية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

حوادث السيارات على الطرق

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عـام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفًى عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:
- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10 آلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

-  بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات الي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100 كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

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