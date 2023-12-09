السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

تفاصيل ضبط عامل وزوجته بتهمة الترويج للأعمال المنافية للآداب في الدقهلية

متهم محبوس، فيتو
متهم محبوس، فيتو

 ألقى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا القبض على عامل وزوجته ربة منزل حال تواجدهما بمدينة طلخا محافظة الدقهلية وذلك بعد إنشاء الزوج صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والترويج للجنس الجماعي وتبادل الزوجات وبمواجهتهما أقرا بصحة ارتكاب الواقعة.

وكانت معلومات وردت لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة تتضمن قيام كلا من "أ.ح.ح.ا"51 سنة، وزوجته "آ.أ.ف"،48 سنة، ويقيمان إحدى قرى مركز نبروه، وقيام الزوح بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقوم من خلالها بالترويج عن الجنس الجماعي وتبادل الزوجات وممارسة الرذيلة واستقطاب الرجال من راغبي المتعة الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى.

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 وبتقنين الإجراءات جرى تشكيل حمل من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا وضبط المتحرى عنهما حال تواجدهما بمنطقة مفارق نبروه بمركز طلخا محافظة الدقهلية، وبحوزتهما هاتف محمول.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقرا واعترفا بقيامهما بالترويج لـ "الجنس الجماعي" وتبادل الزوجات بمقابل مادي.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18019 جنح مركز شرطة طلخا والعرض على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

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