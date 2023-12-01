الجمعة 01 ديسمبر 2023
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حوادث

كان بينفذ أوامر الجن، تفاصيل إحالة دجال للمحاكمة الجنائية بتهمة هتك عرض طفلة بالجيزة

إحالة المتهم للمحاكمة،
إحالة المتهم للمحاكمة، فيتو

قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة دجال متهم بهتك عرض طفلة إلى المحاكمة الجنائية.

كشفت التحقيقات أن المتهم هتك عرض طفلة أمام والدها بمحافظة الجيزة، حيث تبين أن الأهالي أوهموا والد الطفلة بوجود آثار أسفل المنزل وفي سبيل ذلك استعان بأحد الدجالين لمساعدته لإحضار الجن، وفور وصوله زعم أن الجن طلب منه هتك عرض طفلته ووافق الأب وسمح له بارتكاب فعله بدعوى تنفيذ أوامر الجن.

هتك عرض طفلة في الجيزة 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الجيزة مفاده تلقيه بلاغا من سيدة تدعى "ز.ع" ربة منزل، تتهم زوجها بالاستعانة بدجال لاستخراج آثار من أسفل المنزل، وهتك عرض نجلتها "ف.أ" 16 سنة، بدعوى تحضير الجن.

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وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة، حيث إن الأهالي أوهموا والد الطفلة بوجود آثار أسفل المنزل وطلبوا منه الاستعانة بأحد الدجالين لمساعدته على استخراج الآثار.

وحينما حضر الدجال طلب من والد الطفلة إحضارها لاستحضار الجن عليها، ومن ثم أخبره الدجال أن الجن يأمره بمعاشرة الطفلة وإقامة علاقة جنسية معها في سبيل استخراج الآثار وبالفعل وافق الأب وسمح للدجال باغتصاب طفلته أمامه.

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النيابة العامة بالجيزة الجيزة مديرية أمن الجيزة قسم شرطة الجيزة

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