محافظ شمال سيناء يتفقد استعدادات اللجان لانتخابات الرئاسة بالعريش (فيديو)

تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اللجان الانتخابية في مدينة العريش قبل بدء الانتخابات الرئاسية يرافقه حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء

وتفقد المحافظ لجان مدرسة أحمد عرابي الابتدائية ومدرسة الشهيد رفيق عزت ومدرسة الشهيد عمر شكري حيث اكد المحافظ ان المحافظة تضم لجنه عامة وتضم ١١ دائرة انتخابية موزعين علي ٤٠ مقرا انتخابيا بعدد ٥٣ لجنة انتخابية وتضم ٧ لجان وافدين.

سكرتير عام شمال سيناء يؤكد استعداد المحافظة للانتخابات الرئاسية

وكان العميد اسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أكد انتهاء استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية والتي ستنطلق في الداخل اعتبارًا من غدا الأحد ولمدة 3 أيام.

Advertisements

وأضاف الغندور خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور رؤساء مجالس المدن ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الإدارات المركزية والجهات المعنية، أن قوات الشرطة ستتولى عملية تأمين العملية

الانتخابية.

ووجه الغندور بتوفير مولدات احتياطية للكهرباء لتشغيلها في حالة الطوارئ، ونظافة وانارة محيط اللجان الانتخابية، وتوفير سيارات إسعاف في محيط اللجان ونقاط طبية، بجانب التأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين والتأكد من عمل التليفونات الأرضية في الجان.



أعلن الغندور عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة، تضم مندوبين من جميع المديريات والجهات المعنية للعمل طوال أيام الانتخابات، بجانب تشكيل غرف عمليات فرعية في مجالس المدن وغرفة في مديرية التربية والتعليم لمتابعة انتظام العملية الانتخابية ورصد الاقبال.

وجه السكرتير العام بتوفير مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، الى جانب توفير كراسي متحركة أمام اللجان لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، ونشر فريق من الهلال الأحمر المصري والشباب والرياضة لمساعدة الناخبين والتعريف بلجان الانتخابات.