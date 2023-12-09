السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد استعدادات اللجان لانتخابات الرئاسة بالعريش (فيديو)

محافظ شمال سيناء،
محافظ شمال سيناء، فيتو

تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اللجان الانتخابية في مدينة العريش قبل بدء الانتخابات الرئاسية يرافقه حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء

 

 

وتفقد المحافظ لجان مدرسة أحمد عرابي الابتدائية ومدرسة الشهيد رفيق عزت ومدرسة الشهيد عمر شكري حيث اكد المحافظ ان المحافظة تضم لجنه عامة وتضم ١١ دائرة انتخابية موزعين علي ٤٠ مقرا انتخابيا بعدد ٥٣ لجنة انتخابية وتضم ٧ لجان وافدين.

 

سكرتير عام شمال سيناء يؤكد استعداد المحافظة للانتخابات الرئاسية

 

وكان العميد اسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أكد انتهاء استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية والتي ستنطلق في الداخل اعتبارًا من غدا  الأحد ولمدة 3 أيام.

Advertisements

 

وأضاف الغندور خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور رؤساء مجالس المدن ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الإدارات المركزية والجهات المعنية، أن قوات الشرطة ستتولى عملية تأمين العملية

الانتخابية.

 

ووجه الغندور بتوفير مولدات احتياطية للكهرباء لتشغيلها في حالة الطوارئ، ونظافة وانارة محيط اللجان الانتخابية، وتوفير سيارات إسعاف في محيط اللجان ونقاط طبية، بجانب التأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين والتأكد من عمل التليفونات الأرضية في الجان.
 

أعلن الغندور عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة، تضم مندوبين من جميع المديريات والجهات المعنية للعمل طوال أيام الانتخابات، بجانب تشكيل غرف عمليات فرعية في مجالس المدن وغرفة في مديرية التربية والتعليم لمتابعة انتظام العملية الانتخابية ورصد الاقبال.

 

وجه السكرتير العام بتوفير مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، الى جانب توفير كراسي متحركة أمام اللجان لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، ونشر فريق من الهلال الأحمر المصري والشباب والرياضة لمساعدة الناخبين والتعريف بلجان الانتخابات.

دفع الفلسطينيين تجاه سيناء، إسرائيل وأمريكا يمرران المخطط ومصر تحذر الولايات المتحدة

محافظ جنوب سيناء يتابع آخر استعدادات تجهيز المقار الانتخابية للا نتخابات الرئاسية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الانتخابات الرئاسية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة بشمال سيناء شما شمال شمال سينا شمال سيناء

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي veto live sports

كتائب القسام تستهدف غرف قيادة جيش الاحتلال وتوقع بقوتين خاصتين في كمين

مشاهدة لقاء ليفربول وكريستال بالاس في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز

تعليق مستفز من جيش الاحتلال على فيتو أمريكا ضد وقف إطلاق النار بغزة

عمرو أديب قد بلغ السيل الزبى!

أحمد سليمان يستقبل مؤمن زكريا داخل الزمالك قبل لقاء الأهلي

بيان عاجل من منظمة التعاون الإسلامي حول الحرب على غزة

شاهد مباراة الريدز وكريستال بالاس بث مباشر في الدوري الإنجليزي

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة علمية: مواليد التسعينات أسوأ الأجيال في الصحة النفسية

احتفلت بالذكرى الـ 30 لزواجها، إمبراطورة اليابان تطفئ 60 شمعة

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

اليوم، استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد إعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة.. معلومات عن فلاديمير بوتين الأطول حكما في روسيا (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تقبيل الميت للحي في المنام وعلاقته بسداد الديون

صيغ التسبيح في الكتاب والسنة وهل هو واجب أم مندوب

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بشفاء المريض وتفريج الكرب

المزيد
الجريدة الرسمية