عناوين لجان الوزراء بالانتخابات الرئاسية 2023

تنطلق غدًا، الأحد، الانتخابات الرئاسية 2023 داخل جمهورية مصر العربية، وتبدأ لجان الاقتراع في استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

عدد اللجان الانتخابية

يبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم ١١ ألفا و٦٣١ لجنة بداخل ٩٣٧٦ مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، ويشرف على لجان الاقتراع حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد التي ستنطلق ابتداء من يوم الأحد المقبل.

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عناوين لجان الوزراء

ومن المقرر أن يدلى كل من: أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، بصوته الانتخابي بالمدرسة البريطانية بمدينة الرحاب، ويدلي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بصوته الانتخابي في مدرسة الشهيد عبد الرحمن الصيرفي الثانوية بنين سابقًا مدرسة الجيزة الثانوية بمحافظة الجيزة قسم العجوزة، ويدلي الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، بصوته في لجنة مطار رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، ويدلي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بصوته الانتخابي في لجنة مدرسة الأورمان الثانوية للبنات بالعجوزة، ويدلي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بصوته في مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس، ويدلي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بشارع ترعة الزمر بالعمرانية الشرقية، ويدلي الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر لجنة استراحة الديزل.

انطلاق الانتخابات الرئاسية بالداخل

تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويبدأ الاقتراع بإدلاء رئيس وأمناء وأعضاء اللجنة الفرعية بأصواتهم، وإثبات ذلك في النموذج رقم 14 انتخابات رئاسية، ويتم السماح لمن يحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة ورئيس وأعضاء لجنة المتابعة بالمحكمة الإبتدائية بالإدلاء بأصواتهم وإثبات ذلك بالملاحظات في محضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وإثبات ذلك على النموذج رقم 15 انتخابات رئاسية بالنسبة للجنة العامة.

كما يسمح لمندوبي المرشحين حال قيدهم بكشوف الناخبين الخاصة باللجنة بالإدلاء أصواتهم، والسماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور، ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموج لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي، كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

ويسجل أمين اللجنة أخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية، ويوقع الناخب بخطه أو بصمته – مرة واحدة – في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية، ويوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

ويتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به، ويدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك، ويقوم رئيس اللجنة بالتأكد من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسوفوري.

