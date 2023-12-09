3 إجراءات من الكهرباء لزيادة مصادر الطاقة المتجددة

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقي، أن مصر تعتمد على مصادر متنوعة لإنتاج الطاقة، ويبلغ إجمالي القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء في جمهورية مصر العربية ٥٩٦٩٣.٤٣ ميجاوات.



خطة وزارة الكهرباء للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة

وأضافت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كالشمس والرياح، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وذلك لتحقيق الاستدامة من الطاقة الكهربائية، والحد من انقطاعات التيار الكهربي.

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وأشارت الشركة إلى أن الدولة المصرية اتخذت عدة إجراءات لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كالتالي:

قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيمنس إنيرجي جلوبال" من خلال موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع لتقييم تشغيل الوحدات الغازية (عدد ٨ وحدات قدرة الوحدة الواحدة ٤٠٠ ميجاوات) بمحطة توليد كهرباء البرلس، وذلك للعمل بخليط الغاز الطبيعي والهيدروجين، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى.

زيادة القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء من الرياح وذلك من خلال الحاق بعض المحطات الجديدة للعمل خلال عام ٢٠٢٣.

التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء باعتبارها مصدر متجدد ومستدام، كما تعتبر الطاقة الشمسية نظيفة وغيرملوثة، حيث لا تنتج أية انبعاثات ضارة للهواء أو البيئة، كما أن استخدام الألواح الشمسية يعتبر مصدر موفر وأقل تكلفة.



وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن آخر استعدادات إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع للانتخابات.

استعدادات الكهرباء لتأمين الانتخابات الرئاسية

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة وتوفير سبل الدعم بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية حرصًا على انتظام وحسن سير العملية الانتخابية، ومنها:

الحفاظ على انتظام التيار الكهربائي بالمقار الانتخابية الواقعة فى نطاق جمهورية مصر العربية.

وقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الانتخابات.

الاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة لمواجهة أى أزمة طارئة.

وجود فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة فى جميع التخصصات وذلك على مدار اليوم للتدخل الفورى فى حالة حدوث أى أعطال بالشبكة.

ويأتى ذلك حرصًا من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين التغذية الكهربائية واستقرارها ورفع حالات الاستعداد والطوارئ في جميع اللجان على مستوي الجمهورية بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.