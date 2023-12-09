السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الدقهلية: العالم يراقب غدًا مدى وعي الشعب المصري في انتخابات الرئاسة

محافظ الدقهلية الدكتور
محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، فيتو

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن العالم يراقب غدًا عن كثب واهتمام بالغ مدي وعي الشعب المصري ووقوفه خلف دولته وقرارتها ومدي قوة الدولة المصرية.

وتابع المحافظ: نحن في اهم واخطر مراحل بناء الدولة المصرية لدعم كافة قرارات قيادتها السياسية للحفاظ علي أمنها ومقدارتها.

وأكد " مختار "  أن قوة الأمم والدول تقاس بمدي وقوف الشعوب خلف قيادتها السياسية ومدي وعيها بأهمية الوطن والحفاظ على مقدراته وتماسكه بأرضه وتخطي كافة الأزمات والصعاب التي يواجهها وطنهم.

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وأشار " المحافظ " الي أن وطنية الشعب المصري وحبه لوطنه اكبر من حب ووطنية اي شعب في العالم لوطنه، وخير دليل علي ذلك هو تحمله لكافة الأزمات الاقتصادية التي مرت بها مصر من أجل بناء دولة حديثه قوية تليق بإسم مصر وشعبها وسبقها أزمات عسكرية وعدوان متكرر علي أرضها طمعا في ثرواتها وأرضها.

كما أشار " مختار " الي أن العالم يراقب غدًا عن كثب واهتمام بالغ مدي وعي الشعب المصري ووقوفه خلف دولته وقرارتها ومدي قوة الدولة المصرية وقدرتها علي اتخاذ قراراتها وحماية أرضها وشعبها.

كما قال " المحافظ " إن جميع الأديان السماوية دعت الي حب الأوطان والانتماء لها وأن الحفاظ عليها واجب ديني وشرعي قبل أن يكون واجب وطني لأن هذا أمر من الله عز وجل ذكر في جميع كتبه السماويه.

وأوضح " مختار " أن الدولة المصرية علي مر تاريخها تعرضت لأزمات كثيرة متنوعة لم تتحملها أي دولة وظلت صامده بقوة شعبها وآخرها أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ومشكلة القضية الفلسطينية الأخيرة.

وأيضا قال " المحافظ ": نحن اليوم نلتقي لكي نرد حق من حقوق الدولة المصرية علينا التي عملت علي توفير الأمن والأمان لنا وللشعب المصري وحياه كريم لكل مواطن، مؤاكد علي أن هذا واجب ديني ووطني وتاريخي علينا جميعًا سيتذكره الأجيال المتعاقبة كم كان وعي آبائه وأجداده.

 

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