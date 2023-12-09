بحوث الصحراء يواصل جهوده لتنمية الثروة الحيوانية بسيناء

قال الدكتور حسام شوقى، رئيس مركز بحوث الصحراء: «إنه فى اطار خطة الدولة لتنمية الثروة الحيوانية بسيناء وتنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قام مركز بحوث الصحراء بتنظيم قوافل بيطرية فى مدينتى نويبع والطور بمحافظة جنوب سيناء».

تنظيم قوافل بيطرية بمدينتى نويبع والطور

وقال بيان لوزارة الزراعة إنه تم خلال القافلة فحص إبل الهجن فى مدينة نويبع على هامش مهرجان سباق الهجن الذى نظمه نادى الهجن الرياضى بنويبع كما قامت القافلة بفحص عدد كبير من الاغنام والماعز وتقديم الأدوية اللازمة للمربين.

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وأضاف «شوقى» أن القافلة استكملت مسيرتها بمدينة الطور حيث تم المرور على مزارع الابقار والجاموس والاغنام وإجراء الكشف الظاهرى على الحيوانات وتقديم الأدوية اللازمة وإجراء بعض التدخلات الجراحية لبعض الحيوانات.

توفير الأعلاف البديلة للحيوانات

كما أضاف «شوقى» أنه تم تصنيع كميات كبيره من السيلاج بمزارع مدينة الطور لتوفير الأعلاف البديلة للحيوانات للتغلب على مشاكل نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها واضح أيضا إن عمل القوافل سيستمر خلال الفترات القادمة بصورة منتظمة لتغطية كافة المزارع بسيناء والتجمعات الجديدة بهدف تحسين صحة وانتاجية الحيوانات.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور احمد الحاوى رئيس برنامج تنمية الثروة الحيوانيه بأن الرعاية البيطرية وتوفير الأعلاف من الركائز الأساسية لتنمية الثروة الحيوانيه والتى يساهم مركز بحوث الصحراء فى توفيرها بالإضافة إلى رفع وعى المربين لتحسبن انتاجية الحيوانات.

كما أضاف الدكتور عادل القطان، أستاذ مساعد الامراض المعدية بالمركز إن القوافل البيطرية هدفها الفحص الدورى للحيوانات والذى يساهم فى الكشف المبكر للأمراض وتقديم العلاجات اللازمة مما يحد من انتشار الأمراض بين الحيوانات هذا وقد تمت القوافل بالتعاون مع مديريتى الطب البيطرى والزراعة بجنوب سيناء.