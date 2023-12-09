السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

بحوث الصحراء يواصل جهوده لتنمية الثروة الحيوانية بسيناء

مركز بحوث الصحراء،فيتو
مركز بحوث الصحراء،فيتو

قال الدكتور حسام شوقى، رئيس مركز بحوث الصحراء: «إنه فى اطار خطة الدولة لتنمية الثروة الحيوانية بسيناء وتنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة  واستصلاح الأراضى  قام مركز بحوث الصحراء بتنظيم قوافل بيطرية فى مدينتى نويبع والطور بمحافظة جنوب سيناء».

تنظيم قوافل بيطرية بمدينتى نويبع والطور 

وقال بيان لوزارة الزراعة إنه تم خلال القافلة فحص إبل الهجن فى مدينة نويبع على هامش مهرجان سباق الهجن الذى نظمه نادى الهجن الرياضى بنويبع كما قامت القافلة بفحص عدد كبير من الاغنام والماعز وتقديم الأدوية اللازمة للمربين.

Advertisements

وأضاف «شوقى» أن القافلة استكملت مسيرتها بمدينة الطور حيث تم المرور على مزارع الابقار والجاموس والاغنام وإجراء الكشف الظاهرى على الحيوانات وتقديم الأدوية اللازمة وإجراء بعض التدخلات الجراحية لبعض الحيوانات.

توفير الأعلاف البديلة للحيوانات

كما أضاف «شوقى» أنه تم تصنيع كميات كبيره من السيلاج بمزارع مدينة الطور لتوفير الأعلاف البديلة للحيوانات للتغلب على مشاكل نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها واضح أيضا إن عمل القوافل سيستمر خلال الفترات القادمة بصورة منتظمة لتغطية كافة المزارع بسيناء والتجمعات الجديدة بهدف تحسين صحة وانتاجية الحيوانات.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور احمد الحاوى رئيس برنامج تنمية الثروة الحيوانيه بأن الرعاية البيطرية وتوفير الأعلاف من الركائز الأساسية لتنمية الثروة الحيوانيه والتى يساهم مركز بحوث الصحراء فى توفيرها بالإضافة إلى رفع وعى المربين لتحسبن انتاجية الحيوانات.

كما أضاف الدكتور عادل القطان، أستاذ مساعد الامراض المعدية بالمركز إن القوافل البيطرية هدفها الفحص الدورى للحيوانات والذى يساهم فى الكشف المبكر للأمراض وتقديم العلاجات اللازمة مما يحد من انتشار الأمراض بين الحيوانات هذا وقد تمت القوافل بالتعاون مع مديريتى الطب البيطرى والزراعة بجنوب سيناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء مركز بحوث الصحراء سيناء السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى نويبع محافظة جنوب سيناء

مواد متعلقة

بحوث الصحراء: افتتاح العيادات البيطرية المتنقلة وتوزيع شتلات الزيتون وتقاوي الشعير لأبناء مطروح

السيد القصير يتابع موقف مشروعات برنامج التنمية الزراعية الممول من الجهات الأجنبية

الري: حظر زراعة الأرز بالفيوم وبني سويف لتأثيرها السلبي على إدارة وتوزيع المياه

وزير الري: حصر كافة التعديات الواقعة على منشآت الحماية من أخطار السيول

الزراعة تكثف جهودها لمتابعة موسم زراعة القمح والاطمئنان على توفير التقاوي المعتمدة

تقرير رسمي يكشف: الخرشوف والبطاطا والثوم تقود صادرات الخضر المصرية

الزراعة تنفذ أول تجربة لزراعة البن في الأراضي المكشوفة، جهود علمية لتحديد أفضل مناطق زراعته بالمحافظات، والتغيرات المناخية تبكر موعد الحصاد (صور)

"الزراعة" تكشف عن أبرز أنشطة مشروع مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس خلال نوفمبر

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي veto live sports

بيان عاجل من منظمة التعاون الإسلامي حول الحرب على غزة

تعليق عاجل من عباس على فشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار

أرقام في الانتخابات الرئاسية 2024 (انفوجراف)

عناوين لجان الوزراء بالانتخابات الرئاسية 2023

أول قرار ضد المتهم بارتكاب مذبحة دار السلام

الشحات غتوري يعود للقاهرة بعد حضور اجتماعات لجنة سياسات منظمة الجمارك العالمية

بلاغ تغيب كشف الواقعة، تفاصيل جديدة في مذبحة دار السلام (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

احتفلت بالذكرى الـ 30 لزواجها، إمبراطورة اليابان تطفئ 60 شمعة

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج، حظك الأحد 10-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

اليوم، استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أرقام في الانتخابات الرئاسية 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صيغ التسبيح في الكتاب والسنة وهل هو واجب أم مندوب

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بشفاء المريض وتفريج الكرب

أدعية الصباح للطلاب والطالبات للتفوق والنجاح

المزيد
الجريدة الرسمية