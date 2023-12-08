الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

بحوث الصحراء: افتتاح العيادات البيطرية المتنقلة وتوزيع شتلات الزيتون وتقاوي الشعير لأبناء مطروح

توزيع تقاوي الشعير
توزيع تقاوي الشعير وشتلات الزيتون بمطروح، فيتو

افتتح  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء برفقة القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة مطروح العيادات البيطرية المتنقلة وتوزيع تقاوي الشعير وشتلات الزيتون على المزارعين بمحافظة مطروح.

من جانبه أكد اللواء خالد شعيب أهمية التواصل الدائم مع المزارعين والمربين وتقديم كافة أوجه الدعم لخدمة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالمحافظة كما وجه باستمرار تقديم الخدمات الزراعية وخدمات الدعم الفني لأبناء المحافظة.

Advertisements

 وصرح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء بأن كافة الخدمات المقدمة لأهالي مطروح تأتي من خلال خطة وزارة الزراعة وبتوجيهات مباشرة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

 وأكد شوقي أن افتتاح العيادات البيطرية المتنقلة اليوم يأتي في إطار حرص مركز بحوث الصحراء بتقديم كافة خدمات الدعم الفني للمربي الأغنام بمحافظة مطروح والانتقال بالخدمات البيطرية إلي المربين في الوديان والأماكن الوعرة داخل صحراء مطروح وقال شوقي أن افتتاح العيادات البيطرية المتنقلة خطوة مهمة لتوفير الرعاية البيطرية لمربي الأغنام في أماكن تواجدهم، مما يساهم في تحسين صحة وإنتاجية السلالات المحلية من الأغنام والماعز في المحافظة كما صرح رئيس مركز بحوث الصحراء بأنه تم كذلك دعم المزارعين بشتلات الزيتون وتقاوي الشعير المعتمدة في إطار خطة المركز في التوسع في المساحات المنزرعة بمطروح.

وصرح المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بأن المركز قام اليوم بتوزيع 50 ألف شتلة زيتون من إنتاج وحدة بحوث البساتين بمركز التنمية المستدامة على المزارعين بالإضافة الى توزيع 2000 شكارة من تقاوي الشعير صنف جيزة 126 وهو من الأصناف المتحملة للملوحة وكذلك المتأقلمة مع المعدلات المتباينة من معدلات سقوط الأمطار كما أكد الأمير علي أن سيارات العيادة المتنقلة ستقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية وتقديم أدوية ولقاحات الى مربى الأغنام في أماكن تواجدهم وأشار مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن المركز قام بمضاعفة إنتاج الشتلات دعمًا لمزارعي المحافظة خاصة الأصناف عالية الإنتاجية وفقا لظروف الزراعة المطرية.

 ومن جانبه أكد الدكتور محمد سالم سرحان مدير مركز البحوث التطبيقية أن توزيع هذه التقاوي مجانا وفقا لخطة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح لدعم وتنمية الوحدات الرعوية التي تستهدفها خطة المركز كدعم غير مباشر لتنمية الثروة الحيوانية بمحافظة مطروح وأوضح الدكتور وائل غيث مدير وحدة بحوث البساتين، أن الأصناف التي تم توزيعها حاليًا، ذات جودة عالية ومناسبة لظروف محافظة مطروح وتم إنتاجها داخل مشاتل مركز التنمية المستدامة لتكون متأقلمة مع ظروف البيئية لمحافظة مطروح.
 

في نهاية اللقاء قام المحافظ ورئيس مركز بحوث الصحراء والوفد المرافق وبمشاركة المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح والمهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بطروح ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بتوزيع تقاوي الشعير والشتلات علي المزارعين والمربين وإطلاق إشارة بدء عمل العيادات المتنقلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.

محافظ مطروح مركز بحوث الصحراء العيادات البيطرية المتنقلة تقاوي الشعير شتلات الزيتون مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح

الأكثر قراءة

بيراميدز يقرر استبعاد شريف إكرامي من بعثة الفريق بجنوب أفريقيا

تعرف على سعر آيفون 15 برو ماكس في الإمارات 2023

بفارق 190 جنيهًا، ارتفاع أسعار السجائر جملة مقارنة بالسعر الرسمي مع مرور شهر

السيسي يدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ليختاروا من يصلح

لاعبو الزمالك ينظمون ممرًا شرفيًا احتفالا بمعتمد جمال بعد توقيع عقد مع الزمالك

تشييع جنازة شقيق الفنان أحمد حلمي ببنها (صور)

أحمد حلمي ومنى زكي يودعان جثمان شقيقه بمسقط رأسه في بنها (صور)

هل تتراجع حماس؟!

Advertisements

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يقود أحدث دراجة

مشروع جديد للمرشح للأوسكار، صديق جيجي حديد يعمل على عربة طعام

توقعات الأبراج اليومية، السبت 9-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك وتوقعات الأبراج السبت 9-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 8-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 8-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

خطوات صرف السكر الحر بـ 27 جنيهًا على البطاقة التموينية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القط الأبيض في المنام وعلاقته بالأزمات وتدبير المكائد

تفسير حلم الدخان في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

الدعاء للميت ليلة الخميس وصباح الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية