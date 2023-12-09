السبت 09 ديسمبر 2023
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حوادث

النيابة تطلب التحريات في اتهام 4 أجانب بالاتجار في المخدرات وغسل الأموال

النيابة تطلب التحريات
النيابة تطلب التحريات في إتهام 4 أجانب بالاتجار في المخدرات

طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام 4 أشخاص بينهم أجانب، لقيامهم بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال

تجارة المخدرات وغسل الأموال  

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 4 أشخاص بينهم أجانب، مقيمون بمحافظة الجيزة، لقيامهم بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات الاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال. 
 

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تفاصيل الواقعة

أكدت التحريات، أن المتهمين كانوا يتخذون من محافظة الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، حيث يروجون المواد المخدرة على عملائهم، ونجحوا في تكوين ثروة مالية كبيرة من جراء ذلك النشاط.

التحريات الأولية 

وأضافت التحريات، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات، بغرض إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

جهود الأجهزة الأمنية 

وأسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة، والعديد من المستندات الخاصة بالشركات والعقارات والسيارات التي اشتروها بأموالهم غير المشروعة.. وقدرت الممتلكات بـ«50 مليون جنيه تقريبا»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.
 أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص لإقدامهم على غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي، في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة 

واقعة أخري

غسل أموال بمبلغ 15 مليون جنيه 

ومن سياق آخر..نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 3 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل بمبلغ 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضوابط مصادرة الأموال والأصول المغسولة 

 

وفق القانون تصادر كل المتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، وإذا اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة يصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

 

ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى غير حسن النية، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

 

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

 

ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.

 

وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.

ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، يكون للجهات المختصة بالرقابة أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات أو الأليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذًا له، أيًا من الإجراءات الآتية:

 

1 – توجيه تنبيه.

2 – الإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.

 

3 – منع مزاولة الأعمال أو تعليقها أو تقييدها أو وقف النشاط وذلك لمدة لا تجاوز سنة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تنفيذ ذلك.


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المواد المخدرة النيابة العامة مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غسل الأموال الاتجار بالمخدرات

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