السبت 09 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

المتحف المصري بالتحرير يعرض مراحل ظهور وتطور توابيت الموتي

المتحف المصري بالتحرير،
المتحف المصري بالتحرير، فيتو

يعرض المتحف المصري بالتحرير مجموعة من التوابيت فى مصر القديمة، حيث ارتبط استمرار الحياة  عند المصريين القدماء في العالم الآخر ارتباطا وثيقا بحفظ الجسد الذي يدعم  كيان الروح.

بداية ظهور تابوت الموتي في مصر القديمة

وتطورت التوابيت على مر العصور المصرية القديمة، كما ابدع الفنان المصرى القديم  فى زخرفتها، فقد كان جسد  المتوفى فى عصر ما قبل التأريخ يحفظ فى رمال الصحراء الحارة، ويلف بالقماش أو الجلود، ومنذ بداية العصور التاريخية بدأ المصريون القدماء استخدام حاويات لوضع الجسد بها مثل الصناديق الخشبية أو الطينية الصغيرة، وكذلك السلال أَو الجرار الفخارية الكبيرة التى تتشابه إلى حد كبير مع الجرار التى استخدمها المصرى القديم فى حياته اليومية.

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وبدأت معرفة فكرة التوابيت خلال الاسرة الثانية والثالثة كان يتم وضع جسد المتوفى فيما يسمى" التابوت "وكانت أغلب التوابيت تصنع من الخشب،أما توابيت النبلاء وكبار رجال الدولة فصنعت من الحجر وقد وضعت بعض التوابيت الخشبية داخل تابوت ضخم من الحجروذلك فى بعض الحالات النادرة التى تم العثور عليها حتى الان.

بداية تطور فكرة وجود التوابيت 

وفى عهد بناة الاهرام تطور حجم التابوت تطورًا ملحوظًا ليأخذ الشكل المستطيل فى الغالب وكذلك غطاء مسمط مقوس الشكل، وفيما يتعلق بالزخارف بالدولة القديمة فقد زخرفت التوابيت بما يعرف " واجهة القصر " كما نجد كتابات بالخط الهيروغليفى لاتتعدى السطر أو السطرين تحيط بالتابوت لتصل أحيانا إلى مركز غطاء التابوت.

وفى نهاية الدولة القديمة  بدأت ظهور زخارف " الباب الوهمى " على الجانب الشرقى للتابوت وهو ذلك الجانب الذى يواجه وجه المتوفى كما ظهرت أيضا " زخارف عين الوچات" التى ينظر من خلالها المتوفى إلى عالم الاحياء كما اعتقد المصريون القدماء.
 

ويبدأ المتحف المصري بالتحرير استقبال زائريه يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، على أن يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة الرابعة مساءً بما في ذلك أيام الإجازات والأعياد والمناسبات.

مواعيد زيارة المتحف المصري بالتحرير

وتصل أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير إلى 30 جنيها للزائرين المصريين والعرب و10 جنيهات للزائرين الطلاب من المصريين والعرب أيضا، فيما تصل أسعار تذاكر دخول الزائرين الأجانب إلى 300 جنيه و150 جنيها للزائرين الطلاب من الأجانب.

 

وتسمح سلطات المتحف المصري بالتحرير بالتصوير الفوتوغرافي التذكاري بالموبايل "مجانا" فقط بدون فلاش، كما يمنع التصوير داخل غرفة قناع توت عنخ آمون وقاعتى كنوز تانيس، كما يتم السماح بالدخول مجانا للأطفال حتى سن 6 سنوات، علي أن يكون نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية فقط لشراء التذاكر ويوجد شباك للدفع الكاش للمصريين والعرب فقط.

 

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