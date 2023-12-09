الإسعاف: 4 آلاف فرقة و1699 سيارة و11 لنش لتأمين الانتخابات الرئاسية

أعلن الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية انطلاق خطة تأمين الانتخابات الرئاسية من اليوم وحتى انتهاء آخر أيام الاقتراع وذلك بكافة أفرع هيئة الإسعاف بمحافظات الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتعزيز قدرات الأسطول الإسعافي وحشد الكوادر البشرية الإسعافية المؤهلة علميًا وفنيًا لتأمين عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها خلال الفترة من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر وبما يتمضنه ذلك من تنسيق كامل مع اللجنة العليا للانتخابات.

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هيئة الإسعاف حشدت أكثر من ٤٠٠٠ آلاف فرد من اطقمها الإسعافية

وأوضح أن هيئة الإسعاف حشدت أكثر من 4 آلاف فرد من اطقمها الإسعافية كما دفعت بفرق دعم طبية وهندسية وبعدد ١٦٩٩ مركبة إسعافية وكذلك ١١ لانش إسعافي لتأمين محيط لجان الاقتراع لتوفير كافة سبل الرعاية والتأمين لحشود الناخبين.

تكثيف الانتشار داخل المدن السكنية بمحيط لجان الاقتراع

كما أكد أن خطة التأمين تضمنت تكثيف الانتشار داخل المدن السكنية بمحيط لجان الاقتراع وذلك جنبا إلى جنب مع إنتظام العمل بكافة الخدمات الإسعافية التي تتيحها الهيئة المواطنين، كما أضاف أن توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان تضمنت التأكيد على أن تراعي خطة التأمين استمرار وانتظام الجهود الإغاثية والإسعافية لهيئة الإسعاف المصرية على معبر رفح البري لخدمة أشقائنا الجرحى والمصابين من الجانب الفلسطيني.

وفي ذات السياق أوضح الدكتور عمرو رشيد إنتظام العمل بكافة غرف القيادة والتحكم المنتشرة بكافة ارجاء الجمهورية وكذلك كفاءة عمل مراكز تلقى بلاغات الخط الساخن ١٢٣ التابع لهيئة الإسعاف المصرية، كما تم مراجعة كفاءة شبكات اللاسلكي المسؤولة عن إدارة الأسطول الإسعافي وعمل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة التي أثبتت كفاءتها في إدارة مثل تلك الفعاليات.

وفي ختام حديثه أعلن دكتور عمرو رشيد عن تفعيل غرفة الطوارئ والأزمات بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية والتي يرأسها الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وربطها بشكل مباشر مع غرفة التحكم المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان والمسؤلة عن إدارة التأمين الطبي للفعاليات الانتخابية.