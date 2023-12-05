وكيل الصحة بالبحيرة يتفقد مركز خدمة صلاح الدين كمقر لجنة انتخابية بدمنهور

استكمل الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الإنتخابية بدمنهور، حيث تفقد تجهيز مركز خدمة صلاح الدين بدمنهور كمقر لجنة انتخابية للانتخابات الرئاسية والمقرر انعقاده خلال الفترة من ١٠- ١٢ ديسمبر الجارى.

رافق وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، خلال جولته غانم محمد غانم مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبد الكريم مدير مركز المعلومات بالمديرية، وفى حضور الدكتورة ريهام زكري مدير إدارة دمنهور الصحية.

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وقام وكيل الوزارة، بالمرور على المركز ومراجعة أعمال التجهيز والتأكد من توفير المقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج بالمقر الانتخابي ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه وغيرها بالمقر.

وأكد وكيل الوزارة ، على رفع درجة الإستعداد القصوى استعدادًا لاستقبال الناخبين مشيرا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، والتأكيد على تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجنة وإنارة مدخل المركز.

طالب وكيل وزارة الصحة بالبحيرة،بضرورة مراعاة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والسيدات وتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما قام بالمرور على الخدمات المقدمة بالمركز للإطمئنان على سير العمل به، ومتابعة الانضباط الإداري والتأكد من تقديم كافة الخدمات بشكل لائق وجيد للجمهور.

حيث تابع العمل بعيادات الأسنان وتنظيم الأسرة وقام بالاطلاع على السجلات، وملاحظة مؤشرات التردد، ووجه بضرورة الاهتمام بتوعية السيدات بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى كاللولب، وتوفير أى مستلزمات وأدوية.

ثم قام بالمرور على المعمل والصيدلية للإطمئنان على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وقام باستبيان المترددين وسؤالهم والاستماع لشكواهم، وتحدث مع المرضى عن رأيهم فى الخدمة المقدمة.

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