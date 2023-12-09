متخصصة بالشأن الصيني: المعسكر الشرقي بمجلس الأمن واجه الدعم الأمريكي لجرائم إسرائيل

قطاع غزة ، قالت الدكتورة نادية حلمى، الخبيرة المصرية فى الشئون السياسية الصينية والآسيوية - أستاذ العلوم السياسية جامعة بنى سويف إن اتهام الصين للولايات المتحدة الأمريكية بـ "ازدواجية المعايير"، حقيقة ملموسة بسبب عرقلتها مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة نتيجة استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته دولة الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

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تنسيق الموقف الصينى الروسى

وأضافت فى تصريح خاص لفيتو أن المشروع أكد ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهنا أظهرت الصين وروسيا تنسيقًا في المواقف بينهما إزاء الأزمة في قطاع غزة فى مواجهة هذا التعنت الأمريكى الرافض لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة المحاصر، ويمكن اعتبار هذا الموقف الصينى الروسى المشترك بمثابة نقطة فارقة وبداية لمرحلة جديدة في سياسات الجانبين في المنطقة، حيث تحرص الصين وروسيا على بناء جبهة موحدة مشتركة، عبر توحيد وجهات النظر مع موسكو بخصوص الحل المستقبلي للأزمة، مما أفرز معسكرًا شرقيا موازيًا للنفوذ الأمريكي الداعم على الدوام لإسرائيل.

أمريكا خلطت بين الحق والباطل فى أزمة غزة

وواصلت حديثها قائلة هنا أكد "يانغ جين" المندوب الصيني في الأمم المتحدة، إن مشروع القرار الأمريكي بشأن التصعيد في قطاع غزة يخلط بين الحق والباطل.

وأضاف المندوب الصيني في الأمم المتحدة، خلال كلمته بمجلس الأمن، أن وقف إطلاق النار في غزة يشكل حدا فاصلا بين الحياة والموت للكثير من المدنيين وأوضح المندوب الصيني في الأمم المتحدة أن مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة لا يفرق بين الحرب والسلم.