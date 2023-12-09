السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

متخصصة بالشأن الصيني: المعسكر الشرقي بمجلس الأمن واجه الدعم الأمريكي لجرائم إسرائيل

الدكتورة نادية حلمى،فيتو
الدكتورة نادية حلمى،فيتو

قطاع غزة ، قالت الدكتورة نادية حلمى، الخبيرة المصرية فى الشئون السياسية الصينية والآسيوية - أستاذ العلوم السياسية جامعة بنى سويف إن  اتهام الصين للولايات المتحدة الأمريكية بـ "ازدواجية المعايير"، حقيقة ملموسة بسبب عرقلتها مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة نتيجة استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته دولة الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

Advertisements

تنسيق الموقف الصينى الروسى 

 وأضافت فى تصريح خاص لفيتو أن  المشروع أكد ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع  الأسرى وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهنا أظهرت الصين وروسيا تنسيقًا في المواقف بينهما إزاء الأزمة في  قطاع غزة فى مواجهة هذا التعنت الأمريكى الرافض لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة المحاصر، ويمكن اعتبار هذا الموقف الصينى الروسى المشترك بمثابة نقطة فارقة وبداية لمرحلة جديدة في سياسات الجانبين في المنطقة، حيث تحرص الصين وروسيا على بناء جبهة موحدة مشتركة، عبر توحيد وجهات النظر مع موسكو بخصوص الحل المستقبلي للأزمة، مما أفرز معسكرًا شرقيا موازيًا للنفوذ الأمريكي الداعم على الدوام لإسرائيل.  

    

أمريكا خلطت بين الحق والباطل فى أزمة غزة 

 وواصلت حديثها قائلة هنا أكد "يانغ جين" المندوب الصيني في الأمم المتحدة، إن مشروع القرار الأمريكي بشأن التصعيد في قطاع غزة يخلط بين الحق والباطل. 

وأضاف المندوب الصيني في الأمم المتحدة، خلال كلمته بمجلس الأمن، أن وقف إطلاق النار في غزة يشكل حدا فاصلا بين الحياة والموت للكثير من المدنيين وأوضح المندوب الصيني في الأمم المتحدة أن مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة لا يفرق بين الحرب والسلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

 

قطاع غزة الصين روسيا الولايات المتحده الامريكيه إسرائيل

مواد متعلقة

اليونيسف: قطاع غزة أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال

أطباء بلا حدود: عدم تحرك مجلس الأمن يجعله "شريكا في المجزرة" في قطاع غزة

"الخارجية" تدين محاولات تحريف تصريحات رسمية حول قطاع غزة

مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: إسرائيل تسعى لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي veto live sports

مشاهدة لقاء ليفربول وكريستال بالاس في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز

تعليق مستفز من جيش الاحتلال على فيتو أمريكا ضد وقف إطلاق النار بغزة

كتائب القسام تستهدف غرف قيادة جيش الاحتلال وتوقع بقوتين خاصتين في كمين

عمرو أديب قد بلغ السيل الزبى!

أحمد سليمان يستقبل مؤمن زكريا داخل الزمالك قبل لقاء الأهلي

بيان عاجل من منظمة التعاون الإسلامي حول الحرب على غزة

المصارعة، كرم جابر يخسر في ربع نهائي بطولة فنلندا الدولية

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة علمية: مواليد التسعينات أسوأ الأجيال في الصحة النفسية

احتفلت بالذكرى الـ 30 لزواجها، إمبراطورة اليابان تطفئ 60 شمعة

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

اليوم، استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد إعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة.. معلومات عن فلاديمير بوتين الأطول حكما في روسيا (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تقبيل الميت للحي في المنام وعلاقته بسداد الديون

صيغ التسبيح في الكتاب والسنة وهل هو واجب أم مندوب

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بشفاء المريض وتفريج الكرب

المزيد
الجريدة الرسمية