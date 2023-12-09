واشنطن ترسخ لشريعة الغاب، انتقادات برلمانية للفيتو الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة

وجه أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، انتقادات للولايات المتحدة الأمريكية، بعد عرقلة مشروع قرار بمجلس الأمن الدولى لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن 13 دولة من الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس صوتت لصالح مشروع القرار، في مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

وقف إطلاق النار على المدنيين العُزل داخل قطاع غزة

وتساءل النائب في تصريحات صحفية له اليوم: ماذا تنتظر الولايات المتحدة لكي يتحرك من أجل وقف إطلاق النار على المدنيين العُزل داخل قطاع غزة؟.

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العدوان الإسرائيلي الغاشم تسببت في تحويل قطاع غزة إلى منطقة شديدة الخطورة

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن العدوان الإسرائيلي الغاشم تسببت في تحويل قطاع غزة إلى منطقة شديدة الخطورة لا يمكن العيش فيها، موضحا أن القصف الإسرائيلي أدي إلى سقوط 17400 قتيل، بالإضافة إلى أكثر من 37 ألف مصاب وألاف المفقودين.

الولايات المتحدة الأمريكية تضع الأهداف الإسرائيلية على رأس أولوياتها

وقال عضو مجلس النواب: المجتمع الدولى لا زال غير قادر على اتخاذ موقف سياسي أخلاقي تجاه العدوان الجنوني على سكان قطاع غزة، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع الأهداف الإسرائيلية على رأس أولوياتها وتتبناها بقوة حتى لو كان ذلك على حساب الشعب الفلسطيني، وحقوقه المشروعة في أن يحيا في وطن مستقر كباقي شعوب العالم، وهو ما يساهم في هدم القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي.

الكيل بمكيالين في القضايا والأزمات الدولية يدفع العالم نحو الهاوية

وحذر النائب، من أن إصرار الولايات المتحدة الأمريكية والغرب على الكيل بمكيالين في القضايا والأزمات الدولية، سيدفع العالم نحو الهاوية، وسيرسخ لشريعة الغاب التي ستحل محل القانون الدولي، ليصبح عنوان العقود القادمة هو البقاء للأقوى، وسيعكس لدى الأجيال الصغيرة أن العالم لم يتخلص بعد من عنصريته.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن استمرار دولة الاحتلال في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ودفعهم نحو التهجير القسري من أجل تصفية القضية الفلسطينية سيكون له أثار شديدة الخطورة على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وهو ما سينعكس على الأمن العالم خاصة في ظل تأكيد مصر على رفض مخطط التهجير والتصدى له، مؤكدا أن المجازر الدموية التي ترتكبها إسرائيل يوميا داخل الأراضي الفلسطينية ستخلق جيلا من المتطرفين والإرهابيين.