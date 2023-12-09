السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الدقهلية يناقش الترتيبات النهائية للانتخابات الرئاسية

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

قال الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية  : نحن في اهم واخطر مراحل بناء الدولة المصرية لدعم كافة قرارات قيادتها السياسية للحفاظ علي أمنها ومقدارتها.

جاء ذلك خلال اجتماع عق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت  بأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري الإدارات بالديوان العام للمحافظة لوضع الترتيبات النهائية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا علي ضرورة حث المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية باعتبارها واجب ديني ووطني.

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ويأتي الاجتماع  في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية من خلال التنسيق الكامل بين المحافظين ومديرين الأمن وتجهيز المقار الانتخابية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الإنتخابات، وتنفيذًا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية  برفع درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 والتى ستعقد بداية من غدا الأحد  10 ديسمبر ولمدة ثلاثة أيام ، مع ضرورة رفع درجة الإستعداد لدي جميع الأجهزة سواء التنفيذية أو الأمنية على كافة المستويات واستعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والمدن والاحياء.

وتم الاجتماع  بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظه.

وقال " المحافظ ": نحن في اهم واخطر مراحل بناء الدولة المصرية لدعم كافة قرارات قيادتها السياسية للحفاظ علي أمنها ومقدارتها ضد أي تدخلات خارجية والحفاظ علي أرضها وسيادتها.

وأكد " مختار " أن قوة الأمم والدول تقاس بمدي وقوف الشعوب خلف قيادتها السياسية ومدي وعيها بأهمية الوطن والحفاظ على مقدراته وتماسكه بأرضه وتخطي كافة الأزمات والصعاب التي يواجهها وطنهم.

وأشار " المحافظ " الي أن وطنية الشعب المصري وحبه لوطنه اكبر من حب ووطنية اي شعب في العالم لوطنه، وخير دليل علي ذلك هو تحمله لكافة الأزمات الاقتصادية التي مرت بها مصر من أجل بناء دولة حديثه قوية تليق بإسم مصر وشعبها وسبقها أزمات عسكرية وعدوان متكرر علي أرضها طمعا في ثرواتها وأرضها.

كما أشار " مختار " الي أن العالم يراقب غدًا عن كثب واهتمام بالغ مدي وعي الشعب المصري ووقوفه خلف دولته وقرارتها ومدي قوة الدولة المصرية وقدرتها علي اتخاذ قراراتها وحماية أرضها وشعبها.

كما قال " المحافظ " إن جميع الأديان السماوية دعت الي حب الأوطان والانتماء لها وأن الحفاظ عليها واجب ديني وشرعي قبل أن يكون واجب وطني لأن هذا أمر من الله عز وجل ذكر في جميع كتبه السماويه.

وأوضح " مختار " أن الدولة المصرية علي مر تاريخها تعرضت لأزمات كثيرة متنوعة لم تتحملها أي دولة وظلت صامده بقوة شعبها وآخرها أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ومشكلة القضية الفلسطينية الأخيرة.

وأيضا قال " المحافظ ": نحن اليوم نلتقي لكي نرد حق من حقوق الدولة المصرية علينا التي عملت علي توفير الأمن والأمان لنا وللشعب المصري وحياه كريم لكل مواطن، مؤاكد علي أن هذا واجب ديني ووطني وتاريخي علينا جميعًا سيتذكره الأجيال المتعاقبة كم كان وعي آبائه وأجداده.

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اعضاء الجهاز التنفيذى الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء وزير التنمية المحلية

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