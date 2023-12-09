السبت 09 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وزير العمل: ننسق مع أصحاب الأعمال لتمكين العمال من المشاركة في الانتخابات الرئاسية

حسن شحاتة وزير العمل،فيتو
حسن شحاتة وزير العمل،فيتو

وجه حسن شحاتة وزير العمل،اليوم السبت، مديريات العمل بالمحافظات، بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية التى تبدأ فعالياتها في الداخل غدًا الأحد،والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالمحافظة في هذا الشأن، وموافاة "فريق العمل المركزي"- الذي شكله الوزير بقرار رسمي-،بكافة التفاصيل على مدار اليوم.

 

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وجاء في تكليفات "الوزير" لمديري المديريات،التنسيق بين أصحاب الأعمال والعمال،لتمكين العاملين  في المصانع والشركات من المشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني،وحق دستوري وقانوني،وتسهيل انتقالهم إلى صناديق الاقتراع،وتذليل أية عقبات تحول دون ذلك،مع إلتزام العامل بنظام التناوب الذي يضعه صاحب العمل،وفقًا للمواعيد التي يحددها..

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وحث " الوزير"،الملايين من عمال مصر على المشاركة في عملية الاقتراع،إستكمالًا لدورهم الوطني في مساندة الدولة المصرية وبناء جمهوريتها الجديدة،بجانب دورهم كجنود للعمل والإنتاج على مدار التاريخ.

 

الانتخابات الرئاسية 2024 

وتجرى غدًا، الأحد، الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

 

الهيئة الوطنية للانتخابات

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد،  في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

 

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الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات المشاركة في الانتخابات الرئاسية الوطنية للانتخابات تشكيل غرفة عمليات وزير العمل

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