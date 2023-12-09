حصاد وزارة العمل في 7 أيام، منصة إلكترونية لمنظومة العمالة غير المنتظمة، وتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، والذى شهد استكمال زيارات وزير العمل حسن شحاتة لمنظمات أصحاب الأعمال والعمال.

وتفقد حسن شحاتة وزير العمل، دورات تدريب مهني يُشارك فيها 151 شابًا وفتًاة على مِهن إلكترونية وبرمجيات، داخل معهد السالزيان «الدون بوسكو» الإيطالي بالقاهرة، والتقى "الوزير" بالمتدربين الذين وجهوا الشُكر والتقدير لوزارة العمل على هذه المنحة التدريبية المجانية الممولة من صندوق التدريب والتأهيل التابع للوزارة، والتي تُنفذها "الوزارة" مع "المعهد"..وتأتي هذه "الدورة" كأول ثمرة في ثمار تنفيذ بروتوكول تعاون بين وزارة العمل و"المعهد"، جرى توقيعه في أكتوبر 2023 الماضي.

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وزارة العمل،فيتو

وأعلنت الوزارة بمقتضاه عن فتح باب التقديم للحصول على مِنحة مجانية مُقدمة للشباب من الجنسين للتدريب على 23 مهنة من خلال 3 برامج في مجالات فنية،ولغوية، و"مهارات حياة"..ويهدف هذا البروتوكول إلى تبادل الخبرات في مجال التدريب المهني، وتعزيز الكفاءة، والقُدرة التنافسية للخريجين من المُتدربين والباحثين عن العمل في المجالات الفنية، والحِرفية، وفقا للمعايير المحلية والدولية.

والتقى حسن شحاتة وزير العمل والوفد المرافق له من "الوزارة" مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، وذلك بمقر "الإتحاد" بالتجمع الخامس،والذي يضم في عضويته"27 غرفة تجارية"، لبحث ملفات، وموضوعات ذات إهتمام مشترك..

وزارة العمل،فيتو

وتأتي زيارة الوزير شحاتة استكمالًا لزياراته إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال لتعزيز علاقات العمل، والتي بدأها بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر ثم الاتحاد المصري للبناء والتشييد، والاتحاد المصري للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد الصناعات المصرية للتشاور معهم في بعض الموضوعات المشتركة، والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل في مواقع الإنتاج

كما التقى وزير العمل حسن شحاتة بديوان عام الوزارة، وفدًا من مكتب الاتحاد الأوروبي في مصر، وهيئة التعاون الإيطالي بالقاهرة لبحث ومناقشة ملفات ذات الاهتمام المشترك..

وعقب الاجتماع قام "الوفد "بزيارة "وحدة ما قبل المغادرة" و"وحدة تصاريح العمل" الملحقة بالوزارة بعد تطويرها الكترونيا..وأيضا جولة في مركز تدريب الحجاز بمصر الجديدة "تحت الإنشاء"..

وزارة العمل،فيتو

وتفقد" الوزير"و "الوفد"، "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة"، المُلحقة بمبنى "الوزارة" القديم" 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر بالقاهرة"، والتي افتتحها وزير العمل حسن شحاتة في يوليو الماضي بحضور السفير كريستيان بُيرجير، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وكارلوس اوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة. لتكون واحدة من أدوات "الجمهورية الجديدة"، لرعاية وحماية العمال،وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، ولتكون أيضا نواة لتأسيس عدد من الوحدات الفرعية في مختلف المحافظات لتقديم الخدمات التوعوية للمصريين الراغبين بالعمل بالخارج في كل أنحاء الجمهورية..

وجدد حسن شحاتة وزير العمل حرص "الوزارة" على التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، في الملفات والبرامج ذات الإهتمام المشترك..

وجه الوزير شحاتة، الإدارات المُختصة بتشكيل لجنة مُشتركة من "الوزارة"، ومؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في القاهرة، لوضع تصور ومقترحات بشأن التعاون المُستقبلي..

جاء ذلك خلال لقاء الوزير شحاتة بديوان عام الوزارة مع وفد من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية بالقاهرة يضم: رونيا شيفر الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش ايبرت بالقاهرة،وفرح غزال مدير برامج بالمؤسسة وبحثا الجانبان مجموعة من الملفات المُقرر التعاون بشأنها منها دعم وتعزيز برامج "التمكين الاقتصادي للمرأة"، و" الحماية الاجتماعية للعمال"..

وزارة العمل،فيتو

منصة إلكترونية للعمالة غير المنتظمة

واستمع حسن شحاتة وزير العمل في اجتماع بديوان عام "الوزارة"، من المُختصين بشئون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمى إلى الإجراءات التنفيذية التي بدأت بالفعل بشأن "المنصة الإلكترونية"، التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، تماشيًا مع سياسات "الوزارة" نحو التحول الرقمى، موجهًا بسرعة إنجاز ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات،على المقاولين،وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة،وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل،مُشيرًا إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تَضّمن صحة، ودقة قاعدة البيانات،مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق..



وخلال الاجتماع شاهد الوزير عرضًا مصورًا بشأن مراحل مشروع برنامج المنصة الإليكترونية التي تعتمد على مجموعة من الخطوات التي سيقوم بها المُقاولون إلكترونيًا لتوفير المعلومات وبيانات كشف العمالة والمِهن،وطريقة التقديم والتسجيل من كافة مراحلها،ومنها:"الدورة المُستندية"،و"الخدمات العمالية"،و"الجوانب المالية"..

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فى نفس السياق- مديريات العمل بكافة المحافظات بالاستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم،وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة،مع تقديم خدمات إصدار المُخالصات الكترونيًا للمقاولين والشركات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة، حيث يحظى هذا الملف بإهتمام وتوجيهات مباشرة من السيد الرئيس، وشدد الوزير على أن "الوزارة" تُنفذ سياسات الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل،وعلى رأسها دعم فئة العمالة غير المنتظمة..

وزارة العمل،فيتو

مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال

وأعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال في إجتماعه بديوان عام "الوزارة" برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، عن أن "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و203 ملايين و600 ألف جنيه، تستفاد منها 423 ألفًا و523 عاملًا يعملون في 3970 منشأة، كما أنفق الصندوق إعانات خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024،في الفترة من"1 يوليو 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023"، 12 مليونًا و400 ألف جنيه، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية..

ويُشار هنا إلى أن "الصندوق" يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات"العام والأعمال العام والخاص"،التى يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر،تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى "الصندوق"..

وزارة العمل،فيتو



ناقش مجلس الإدارة، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتى تُحدِد تلك الإعانات بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، كما أحُيط "المجلس" بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق" حتى نهاية يونيه 2023..وأكد وزير العمل، رئيس مجلس الإدارة حسن شحاتة، على أن الصندوق مستمر في سياساته نحو دعم كافة الشركات المتعثرة،ودفع أجور عمالها، ومساعدتها حتى تنهض، وتعود لها عجلة الإنتاج تماشيًا مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،و مع ثقافة" الجمهورية الجديدة "التي أرسى مبادئها الرئيس،والتي تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال،والشركات وقت التحديات،حتى تعود عجلات الإنتاج بكامل طاقاتها..

وزارة العمل،فيتو

صندوق التدريب والتأهيل

وقالت وزارة العمل في بيان لها أن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة،منذ تأسيسه عام 2003،وحتى الآن بلغ 178 مليونًا و500 ألف جنيه، وذلك على منظومة "التدريب والتأهيل"،وأن "الصندوق" مُستمر في دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز التدريب،وكافة البرامج،والأنشطة التدريبية الأخرى، وفي التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل،كما ذكرت "الوزارة" إتساع دور الصندوق في الفترة المقبلة في تدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..

وزارة العمل،فيتو

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة "الصندوق" برئاسة وزير العمل حسن شحاتة،المُنعقد بديوان عام الوزارة لمناقشة بعض الملفات التي تخص "الصندوق" ونشاطه.