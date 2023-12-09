السبت 09 ديسمبر 2023
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سياسة

هل يلزم القانون الرئيس المنتخب بإجراء حركة محافظين

موقف المحافظين بعد
موقف المحافظين بعد انتخاب رئيس الجمهورية

تنطلق الانتخابات الرئاسية غدا الأحد وتستمر لمدة 3 أيام، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، لتتم بعد ذلك كافة الإجراءات وصولا إلا أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

وعقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأداء اليمين الدستورية يأتي السؤال حول مصير المحافظين، وما إن كان هناك تغيير للمحافظين أم يظلوا في مناصبهم بعد انتخاب الرئيس الجديد.

قانون الإدارة المحلية

ونظم قانون نظام الإدارة المحلية رقم 145 لسنة 1988، الموقف بشأن المحافظين، عقب أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، بحيث أن المحافظين يعتبروا مستقيلين بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي.

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تعيين المحافظين بقرار من رئيس الجمهورية 

ورد ذلك في المادة (25) والتي تنص على: يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية. 

ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو بالمجالس المحلية. 

ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش. 

ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق". 

استقالة المحافظين بعد انتهاء مدة الرئيس 

ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.

كما تنص المادة (26) من قانون نظام الإدارة المحلية على: يعتبر المحافظ ممثلًا لرئيس الجمهورية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ويكون مسئولًا عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي بالمحافظة. والمحافظ مسئول عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية، وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها، ويلزم مدير الأمن بإخطاره فورًا عن الحوادث ذات الأهمية الخاصة على أن يتم إعداد التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما. 

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وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.

 

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