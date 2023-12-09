تفاصيل اللجنة الانتخابية لوزير التربية والتعليم في الانتخابات الرئاسية 2024

تنطلق غدًا الأحد، الانتخابات الرئاسية بالداخل والتي تجري علي مدار 3 أيام “الأحد، الاثنين، الثلاثاء”، لاختيار رئيس مصر القادم.

الانتخابات الرئاسية 2024

ويدلي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بصوته في الانتخابات الرئاسية غدا الاحد في مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس، في اللجنة الفرعية رقم 6، وجاء رقم كشفه الانتخابي برقم 9855، صباح غدا.

ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم يبلغ ١١ ألفا و٦٣١ لجنة بداخل ٩٣٧٦ مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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القضاة المشرفون على الانتخابات

ويشرف على لجان الاقتراع حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد التي ستنطلق ابتداء من يوم الأحد المقبل.

الاقتراع بالانتخابات الرئاسية بالداخل

وتبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويبدأ الاقتراع بإدلاء رئيس وأمناء وأعضاء اللجنة الفرعية بأصواتهم، وإثبات ذلك في النموذج رقم 14 انتخابات رئاسية، ويتم السماح لمن يحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة ورئيس وأعضاء لجنة المتابعة بالمحكمة الإبتدائية بالإدلاء بأصواتهم وإثبات ذلك بالمحلاظات بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وإثبات ذلك على النموذج رقم 15 انتخابات رئاسية بالنسبة للجنة العامة.

كما يسمح لمندوبي المرشحين حال قيدهم بكشوف الناخبين الخاصة باللجنة بالإدلاء أصواتهم.

السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور، ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموج لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة.

يتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي. .

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

يسجل أمين اللجنة أخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع الناخب بخطه أو بصمته – مرة واحدة – في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسوفوري.

تجهيز مقرات اللجان الانتخابية لاستقبلال المواطنين

كيفية استخدام الحبر الفسفوري في الانتخابات

يجب رج زجاجة الحبر قبل فتحها.

لايجب صب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى أخر.

التأكد من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.

يتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.

محاذير علي الناخبين أثناء الاداء بأصواتهم في الانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هناك محاذير بالنسبة للناخبين يجب تجنبها خلال عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، وأهمها تصوير بطاقة الاقتراع بعد التصويت أو الخروج ببطاقة الإقتراع.

وألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات رؤساء اللجان الفرعية بمنع تصوير الناخبين بطاقات الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه نظرا لقيام بعض الناخبين بتصوير بطاقات الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول لتقديمه، دليلا على انتخابهم مرشحا بعينه، وهو ما قد يكون له احتمال التصويت تحت تأثير وعد أو وعيد، فعلى رؤساء اللجان الفرعية ملاحظة ذلك ومنعه، وتحرير مذكرة بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه؟

كما يجب عليهم ملاحظة وضع الناخب ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع، وفي حالة محاولة الخروج بورقة الاقتراع يحرر مذكرة بهذة الواقعة لمن يتم ضبطه.

رموز المرشحين في الانتخابات الرئاسية

غرامات الممتنعين عن التصويت في الانتخابات

ويغرم قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، لمن لم يشارك في الاستحقاقات الانتخابية، حيث نصت المادة (57) على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

وتعد المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية واجبا وطنيا وحقا دستوريا، حيث أكدت المادة 87 من الدستور المصري في فقرتها الأولى أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.



بداية الصمت الإنتخابي

وبدات فترة الصمت الانتخابي في الا نتخابات الرئاسية قبل موعد تصويت المصريين بالداخل والتي ستبدأ الأحد المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري ولمدة ثلاثة أيام متتالية.

ويحظر على المرشحين بممارسة الدعاية الانتخابية خلال يومي الجمعة والسبت، قبل موعد التصويت، لإتاحة الفرصة أمام الناخبين لإختيار من يرغبون من المرشحين دون تأثير.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه بمقتضى هذه المرحلة لا يجوز لأي مرشح في الانتخابات أو حملته الرسمية، القيام بأي عمل من أعمال الدعاية أو الترويج أو التحدث عن البرنامج الانتخابي.

عقوبات خرق فترة الصمت الانتخابي

وتعرف فترة الصمت الانتخابي – وفقا لقانون الانتخابات – أنها الفترة التي يحظر فيها ممارسة الدعاية الانتخابية تمهيدا للتصويت داخل جمهورية مصر العربية.

وخلال فترة الصمت الانتخابي يحظر على كافة الأحزاب والقوائم المستقلة والائتلافية ممارسة أى نشاط فى إطار حملتهم الانتخابية.

كما يمنع على المرشحين القيام بأى عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.

أما عن دور وسائل الإعلام خلال فترة الصمت الانتخابي .

القيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم فى اتجاه المشاركة فى الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين، وعليها الإلتزام بالحيادية في العملية الانتخابية وعدم الترويج لمرشحين بعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء فى وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية.

كما يتعين على وسائل الإعلام الحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية.

عقوبات خرق ضوابط الدعاية الانتخابية

ويعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة 23 من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، وكل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون رقم 22 لسنة 2014.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 24 من هذا القانون وبمصادرة ما جرى تلقيه من أموال.