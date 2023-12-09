السبت 09 ديسمبر 2023
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حوادث

المشدد 6 سنوات للمتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في منشأة ناصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، متهمين تشكيل عصابي بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه في منشأة ناصر.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات السرقة بالإكراه،وحيازة سلاح أبيض مطواة بدون ترخيص. 

تفاصيل الواقعة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قاموا باستيقاف المجنى عليهم بالطريق العام وأشهروا في وجههم سلاح أبيض مطواه دون مسوغ قانوني وحصلوا علي١٠ هواتف محمول ومبالغ مالي وقدرها٣٠٠٠ آلاف جنيه.

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بداية الواقعة 

وكان قسم شرطة منشأة ناصر تلقي بلاغات بسرقة المواطنين بالإكراه،بدائرة القسم وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهمين، واعترفوا سرقة المواطنين بالإكراه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا، كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات نصت على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء، وإن المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

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