وفد طلابي من جامعة الوادى الجديد في زيارة لمعرض إيدكس للصناعات الدفاعية

نظمت جامعة الوادى الجديد، زيارة ميدانية لطلاب الجامعة للمعرض الدولي "إيدكس" للصناعات الدفاعية، والمقام بمركز مصر الدولي للمعارض بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة، على حرص إدارة الجامعة على تنظيم زيارات ميدانية لطلابها ليكونوا شهود عيان على الإنجازات الملوسة في كافة ربوع الوطن ولينقلوا ما شاهدوه من انجازات لزملائهم وأسرهم بما يعظم جهود الدولة خلال المرحلة الماضية للنهوض بمصرنا الحبيبة.

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يعد معرض «إيديكس 2023» فرصة واعدة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات العسكرية ويتيح لزوار المعرض تجربة فريدة لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية البرية والبحرية والجوية.

وقال الدكتور جمال حسن منسق الأنشطة بالجامعة ان وفد جامعة الوادى الجدبد تكون من 50 طالب وطالبة بالإضافة إلى هيئة الإشراف المكونه من الدكتور محمد سعد الدين منسق الأنشطة بكلية التربية والدكتور حسام محمد احمد منسق الأنشطة بكلية الطب ورعاية الشباب المركزية بالجامعة، والدكتورة مريم عيسي، ومحمد فخري وهدير طه.

يذكر أن الزيارة برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد، وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبالتعاون مع إدارة الدفاع الشعبي والعسكري والإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إفتتح في الإسبوع الماضي، المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023 نقلت وكالة الأنباء الأوروبية افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023 بالقاهرة، حيث شارك في المعرض أكثر من 400 شركة عالمية في مجالات تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية، وأحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية في البر والبحر والجو. حضر عدد كبيرة من الوفود العسكرية من مختلف دول العالم للوقوف على اخر التقنيات الحديثة المشاركة في المعرض.

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