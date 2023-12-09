تعرف على أسعار اللحوم البيضاء في الأقصر

أسعار اللحوم البيضاء اليوم..تعرف على أسعار الدواجن والأسماك اليوم بأسواق الأقصر، حيث سجلت استقرار في الأسعار اليوم السبت 9 ديسمبر 2023.

وتنشر بوابة فيتو أسعار اللحوم البيضاء "الدواجن-الأسماك" وفقا لآخر تحديث يومي.

أسعار الفراخ اليوم في أسواق الأقصر

سعر كيلو الفراخ البيضاء 69 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو 108 جنيهات.

سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 59 جنيهًا.

وسجل سعر الفراخ الامهات البلدى 69 جنيهًا للكيلو الواحد.

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وسجل سعر الفراخ البلدى 112 جنيها للكيلو.

سعر الفراخ الحشو بلغ 105 جنيهات.

سعر الفراخ البلدى الأحمر 115 جنيها.

أسعار البانيه اليوم فى الأقصر

سجل سعر كيلو البانيه اليوم من 165 إلى 180 جنيها.

سجل سعر كيلو أوراك الفراخ 77 جنيها.

سجل سعر كيلو صدور بالعظم 77 جنيها.

سجل سعر كيلو الدبابيس 90 جنيهًا.

سجل كيلو الأجنحة 50 جنيها.

سجل سعر كيلو الهياكل 40 جنيها.

سجل سعر كيلو الشاورما 160 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم

وسجل سعر سمك البورى مقاس 1 ما بين 80 إلى 100 جنيه.

سعر سمك البلطي مقاس 1 يتراوح 60 إلى 65 جنيها.

سعر سمك البلطي مقاس 2 من 65 إلى 70 جنيها.

سعر البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيها.

سعر الفيليه البلطي من 40 إلى 200 جنيه.

سعر الجمبري مقاس 2 من 180 إلى 280 جنيها.

سعر الجمبري مقاس 3 ما بين 80 إلى 170 جنيها.

سعر الجمبري المجمد مقاس 2 من 100 إلى 250 جنيها.

سعر سمك البوري مقاس 2 من 60 إلى 70 جنيها.