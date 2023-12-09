النيابة تتحرى عن راكب عربي متهم بتهريب 40 ساعة رولكس غالية

طلبت نيابة شرق القاهرة تحريات الأجهزة الأمنية حول راكب عربي متهم بتهريب 40 ساعة رولكس غالية الثمن أخفاهم على جسده أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الأردنية القادمة من عمان مساء أمس الجمعة.

تحريات أولية

وتبين من التحريات الأولية بمناظرة جواز سفر الراكب، تبين كثرة تردداته، فقاما مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا، فأسفر التفتيش عن ضبط 40 ساعة رولكس، أخفاهم الراكب حول ساقيه أسفل الجورب، وفي أماكن أخرى على جسده.

Advertisements

بداية الواقعة

وأحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب عربي تهريب 40 ساعة رولكس غالية الثمن أخفاهم الراكب علي جسده، وقد تمت عملية الضبط في مبني الركاب رقم 2، تحت قيادة أحمد سعد عبد المطلب المدير العام، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الأردنية القادمة من عمان مساء أمس الجمعة.

واستوقف محمد جمال فرج مأمور اللجنة الجمركية، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، فقام ياسر محمد إبراهيم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢، بتكليف وليد جمال حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ولم يسفر التفتيش عن وجود شيء مخالف، تم تحرير محضر حمل رقم 144 لسنة 2023، وتولت النيابة التحقيقات.