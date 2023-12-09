Barbie يترشح للقائمة القصيرة لجائزة الأوسكار في فئة أفضل مؤثرات بصرية

Barbie ، أعلن رسميا، عن ترشح فيلم المخرجة جريتا جيروج، Barbie، للقائمة القصيرة المكونة من 20 فيلما لجائزة الأوسكار في فئة أفضل مؤثرات بصرية، والتي ستتقلص إلى 10 أفلام في 21 ديسمبر 2023.

أعلى فيلم من إخراج امرأة تحقيقًا للأرباح في التاريخ

في سياق متصل، أصبح فيلم الدمية الشهيرة باربي، أنجح فيلم من حيث الأرباح في التاريخ لمخرجة أنثى.

استطاعت المخرجة جريتا جيروج، أن تكتب اسمها في التاريخ، كأول امرأة، يتخطى فيلمها حاجز النصف مليار دولار في شباك التذاكر الأمريكي فقط، كما يصبح فيلمها Barbie، أعلى فيلم من إخراج امرأة تحقيقًا للأرباح في شباك التذاكر العالمي بعد تخطيه إيراداته المليار دولار.

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إنتاج جزء ثان من فيلم Barbie

‏وكشفت مخرجة فيلم باربي، "جريتا جيرويج"، حقيقة تقديم جزء ثاني من فيلم الدمية الشهيرة باربي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من الفيلم.

وقالت جريتا في تصريحات صحفية: "لا أفكر في الوقت الحالي، في تطوير جزء ثانٍ من فيلم BARBIE.. لا أريد تدمير أحلامكم، لكن بالنسبة لي، أنا الآن ليس لدي أي شيء تمامًا".

150 مليون تكلفة تسويق باربي

كشف تقرير لمجلة فاريتي، عن أن شركة Warner Bros، للإنتاج السينمائي، أنفقت 150 مليون دولار، على الحملة التسويقية للفيلم، لا تشمل ميزانية الإنتاج البالغة 145 مليون دولار.

حملة تسويق فيلم باربي

وتضمنت الحملة التسويقية لفيلم Barbie ، تعاونيات عالمية مع أشهر الماركات والعلامات التجارية، حول العالم، مثل برجر كينج، وبوما، وأكس بوكس، وبريمارك، وسباقات فورملا١، وجوجل، وغيرهم، ونجحت بالفعل خطة الحملة التسويقية، لتصبح كلمة باربي، ولونها الوردي المميز، في كل مكان في العالم.

رايان جوسلينج يصدم النقاد

فيما صدم الممثل رايان جوسلينج الجميع بأدائه لدور "كين"، الدمية الذكورية للعروسة الشهيرة باربي، ومدح عدد كبير من النقاد أداء رايان، مؤكدين أنه جاء عكس التوقعات، التي رأت أنه غير مناسب للدور.

ومدح النقاد أداء رايان، خاصة أثناء أغنية "I’m Just Ken"، موضحين أنه كان مميزًا في الفيلم، وسرق الأنظار في جميع المشاهد التي ظهر فيها خلال عرض الفيلم.

فيما رأى عدد من النقاد أن رايان جوسلينج عبر تجسيده شخصية الدمية كين، يستحق أن يترشح للأوسكار ضمن فئة أفضل ممثل مساعد.

ميزانية 100 مليون دولار

وبلغت تكلفة إنتاج فيلم باربي ١٠٠ مليون دولار، وهو ما يعد رقما كبيرا جدا، فيما تأمل شركة الإنتاج تحقيق الفيلم إيرادات ضخمة عند عرضه في السينمات.

وتدور أحداث فيلم Barbie في إطار كوميدي حول عالم الدمية الشهيرة باربي وحبيبها الدمي كين، وطرح فيلم Barbie، في السينمات بتاريخ ٢١ يوليو 2023.

أبطال فيلم Barbie

ويشارك في بطولة فيلم، عدد من النجوم، أبرزهم الممثلة الأمريكية الشهيرة مارجو روبي، والتي تجسد دور الدمية، وذلك بمشاركة كلا من، الممثلة الكوميدية أمريكا فيريرا، وسيمو ليو، وكيت ماكينون، وألكسندرا شيب، وإيما ماكي، وكينجسلي بن أدير، وإيسا راي، ومايكل سيرا.

اللون الوردي يسبب أزمة عالمية

كشف المصممة سارة جرينوود، عن أن تصوير فيلم باربي، أدى إلى نقص عالمي في الطلاء الوردي، وذلك خلال مقابلة مع Architectural Digest، وناقشت سارة جرينوود، سبب مشكلة الألوان الوردية الزاهية التي سيشاهدها الجمهور، حيث صرحت جيرويج قائلة: “اللون الوردي الزاهي يعطي جمالية للفيلم.. أردت أن تكون الألوان الوردية مشرقة جدًا.. لا أريد أن أنسى ما جعلني أعشق باربي عندما كنت طفلة صغيرة”.