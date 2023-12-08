الجمعة 08 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

أفضل 10 أفلام أمريكية لعام 2023، BARBIE يهزم OPPENHEIMER

أفضل عشرة أفلام أمريكية
أفضل عشرة أفلام أمريكية في 2023، فيتو

أفضل أفلام 2023، أعلن معهد الفيلم الأمريكي، قائمته الرسمية، لأفضل ١٠ أفلام أمريكية، تم إصدارها في ٢٠٢٣، وتعد هذه القائمة مؤشر قوي لترشيحات الأوسكار.

وجاءت قائمة أفضل عشرة أفلام أمريكية في 2023، كالتالي:ـ

 AMERICAN FICTION

American Fiction

 BARBIE

Barbie review: Sometimes corporate propaganda can be fun as hell: NPR

THE HOLDOVERS

THE HOLDOVERS - Official Trailer [HD] - In Select Theaters October 27, Everywhere November 10 - YouTube

KILLERS OF THE FLOWER MOON 

Killers of the Flower Moon” Is a Groundbreaking Achievement | The New Republic

 MAESTRO

Maestro (2023) - IMDb

 MAY DECEMBER

May December (2023) - IMDb

 OPPENHEIMER 

Oppenheimer (2023) - IMDb

 PAST LIVES

Past Lives' Review: Longing for a Future - The New York Times

POOR THINGS

Poor Things' Review: Monster Mash - The New York Times

ACROSS THE SPIDER-VERSE

 

فيلم Spider-Man: Across the Spider-Verse قادم إلى المنصات الرقمية الأسبوع المقبل

 

أعلى فيلم من إخراج امرأة تحقيقًا للأرباح في التاريخ

 في سياق متصل، أصبح فيلم الدمية الشهيرة باربي، أنجح فيلم من حيث الأرباح في التاريخ لمخرجة أنثى.

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واستطاعت المخرجة جريتا جيروج، أن تكتب اسمها في التاريخ، كأول امرأة، يتخطى فيلمها حاجز النصف مليار دولار في شباك التذاكر الأمريكي فقط، كما يصبح فيلمها Barbie، أعلى فيلم من إخراج امرأة تحقيقًا للأرباح في شباك التذاكر العالمي بعد تخطيه إيراداته المليار دولار.

 

إنتاج جزء ثان من فيلم Barbie

‏وكشفت مخرجة فيلم باربي، "جريتا جيرويج"، حقيقة تقديم جزء ثاني من فيلم الدمية الشهيرة باربي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من الفيلم. 

وقالت جريتا في تصريحات صحفية: "لا أفكر في الوقت الحالي، في تطوير جزء ثانٍ من فيلم  BARBIE.. لا أريد تدمير أحلامكم، لكن بالنسبة لي، أنا الآن ليس لدي أي شيء تمامًا".

 

150 مليون تكلفة تسويق باربي

 كشف تقرير لمجلة فاريتي، أن شركة Warner Bros، للإنتاج السينمائي، أنفقت 150 مليون دولار، على الحملة التسويقية للفيلم، لا تشمل ميزانية الإنتاج البالغة 145 مليون دولار. 

 

حملة تسويق فيلم باربي

وتضمنت الحملة التسويقية لفيلم Barbie، تعاونيات عالمية مع أشهر الماركات والعلامات التجارية، حول العالم، مثل برجر كينج، وبوما، وأكس بوكس، وبريمارك، وسباقات فورملا١، وجوجل، وغيرهم، ونجحت بالفعل خطة الحملة التسويقية، لتصبح كلمة باربي، ولونها الوردي المميز، في كل مكان في العالم.

 

رايان جوسلينج يصدم النقاد

فيما صدم الممثل رايان جوسلينج الجميع بأدائه لدور "كين"، الدمية الذكورية للعروسة الشهيرة باربي، ومدح عدد كبير من النقاد أداء رايان، مؤكدين أنه جاء عكس التوقعات، التي رأت أنه غير مناسب للدور. 

ومدح النقاد أداء رايان، خاصة أثناء أغنية "I’m Just Ken"، موضحين أنه كان مميزًا في الفيلم، وسرق الأنظار في جميع المشاهد التي ظهر فيها خلال عرض الفيلم.

فيما رأى عدد من النقاد أن رايان جوسلينج عبر تجسيده شخصية الدمية كين، يستحق أن يترشح للأوسكار ضمن فئة أفضل ممثل مساعد. 

 

ميزانية 100 مليون دولار

وبلغت تكلفة إنتاج فيلم باربي ١٠٠ مليون دولار، وهو ما يعد رقما كبيرا جدا، فيما تأمل شركة الإنتاج تحقيق الفيلم إيرادات ضخمة عند عرضه في السينمات.

وتدور أحداث فيلم Barbie في إطار كوميدي حول عالم الدمية الشهيرة باربي وحبيبها الدمي كين، وطرح فيلم Barbie، في السينمات بتاريخ ٢١ يوليو 2023.

 

أبطال فيلم Barbie

 ويشارك في بطولة فيلم، عدد من النجوم، أبرزهم الممثلة الأمريكية الشهيرة مارجو روبي، والتي تجسد دور الدمية، وذلك بمشاركة كلا من، الممثلة الكوميدية أمريكا فيريرا، وسيمو ليو، وكيت ماكينون، وألكسندرا شيب، وإيما ماكي، وكينجسلي بن أدير، وإيسا راي، ومايكل سيرا.

 

اللون الوردي يسبب أزمة عالمية

وكشف المصممة سارة جرينوود، أن تصوير فيلم باربي، أدى إلى نقص عالمي في الطلاء الوردي، وذلك خلال مقابلة مع Architectural Digest، وناقشت سارة جرينوود، سبب مشكلة الألوان الوردية الزاهية التي سيشاهدها الجمهور، حيث صرحت جيرويج قائلة: “اللون الوردي الزاهي يعطي جمالية للفيلم.. أردت أن تكون الألوان الوردية مشرقة جدًا.. لا أريد أن أنسى ما جعلني أعشق باربي عندما كنت طفلة صغيرة”.

مارجو روبي: منتج فيلم OPPENHEIMER طلب تغيير موعد إصدار BARBIE

تفاصيل حملة شركة وارنر بروس ديسكفري لترشيح فيلم BARBIE للأوسكار

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