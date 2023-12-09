مران خفيف للاعبي الأهلي المشاركين أمام شباب بلوزداد اليوم

يخوض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة شباب بلوزداد أمس مرانا استشفائيا خفيفا اليوم السبت على أن يخوض باقي اللاعبين مرانا قويا في إطار تحضيرات الفريق لمنافسات كأس العالم للأندية.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة هامة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم لتصحيح أخطاء مباراة شباب بلوزداد التي أقيمت أمس وانتهت بالتعادل سلبيا في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي تقام في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

وينتظر عشاق النادي الأهلي مباراة المارد الأحمر المقبلة، وذلك بعد تعادل الفريق أمام شباب بلوزداد سلبيا، في المباراة التي أقيمت علي ملعب برج العرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويواجه النادي الأهلي الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 15 ديسمبر المقبل في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية

ومن المقرر سفر بعثة إلى المملكة العربية السعودية يوم الإثنين المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينة جدة في الفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر الحالي.

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وتنقل مباريات كأس العالم للأندية 2023 عبر شاشة قنوات SSC السعودية بث المباشر وحى لكافة المباريات.

الأهلي الأكثر لعبا للمباريات في تاريخ البطولة

ويحتل الأهلي صدارة الأندية الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم للأندية بواقع 22 مباراة، بفارق 6 مباريات أمام أوكلاند سيتي، أقرب ملاحقيه.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

وتتمثل الفرق الستة في، الاتحاد السعودي بصفته ممثل البلد المستضيف، ومانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، والأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، وريد دايموندز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، وليون المكسيكي بطل دوري الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عبر موقعه الرسمي عن زيادة قيمة الجوائز المخصصة لبطولة كأس العالم للأندية في نسختها القادمة، والمقرر إقامتها في مدينة جدة السعودية.

جوائز النسخة القادمة في كأس العالم للأندية

وخصص الاتحاد الدولي جائزة مالية قيمتها 5 ملايين دولار للفريق البطل، أما الوصيف فيحصل على 4 ملايين دولار.

ويحصل الفريق صاحب المركز الثالث على مليونين ونصف المليون دولار، ومليوني دولار للفريق صاحب المركز الرابع، بينما يحصل صاحب المركز الخامس على مليون ونصف المليون دولار، وصاحب المركز السادس على مليون دولار، وينال صاحب المركز السابع والأخير على نصف مليون دولار.

المشاركة التاسعة للأهلي بكأس العالم للأندية

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.

كأس العالم للأندية باليابان 2005

وحصد الأهلي المركز السادس والأخير في المشاركة الأولى له في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005 في البطولة التي أقيمت في اليابان، حيث خسر مباراتين الأولى كانت أمام اتحاد جدة السعودي بهدف نظيف ثم أمام فريق سيدني الأسترالي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية باليابان 2006

ونجح الأهلي في ثاني مشاركاته بالمونديال، في حصد المركز الثالث في عام 2006 بالبطولة التي أقيمت في اليابان، حيث فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدفين دون رد ثم خسر أمام فريق إنترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف وفاز بعدها أمام فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية اليابان 2008

وعاد الأهلي إلى المركز السادس والأخير مرة أخرى في ثالث مشاركاته بالمونديال في عام 2008 التي أقيمت في اليابان حيث خسر أمام فريق باتشوكا المكسيكى برباعية مقابل هدفين ثم خسر أمام فريق ديلاند يونايتد الأسترالي بهدف نظيف.

كأس العالم للأندية باليابان 2012

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية باليابان عام 2012 وذلك في رابع مشاركاته بالمونديال حيث فاز على فريق هيروشيما الياباني بهدفين مقابل هدف ثم خسر أمام فريق كورنيانز البرازيلي بهدف نظيف وخسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بهدفين دون رد.

كأس العالم للأندية في المغرب 2013

وحصل الأهلى على المركز السادس في نسخة عام 2013 التي أقيمت في المغرب في خامس مشاركته بالمونديال حيث خسر أمام فريق جرانيد الصينى بهدفين نظيفين ثم خسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بخماسية مقابل هدف.

كأس العالم للأندية في قطر 2021

وحصد الأهلي المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية في قطر 2021، حيث فاز على فريق الدحيل القطري بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بهدفين نظيفين وفاز على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

كأس العالم للأندية في الإمارات 2022

وحصد الأهلي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022 حيث فاز على فريق مونتيري المكسيكي بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين وفاز على فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة.

كأس العالم للأندية المغرب 2023

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023 حيث فاز فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة في الدور الأول ثم فاز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسباني برباعية مقابل هدف في لقاء الدور نصف النهائي ثم خسر أمام فريق فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.