الأحد 10 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

5 شركات عالمية تتنافس على مشروع سكك حديد لوجستية بين القاهرة والإسكندرية

السكة الحديد،فيتو
السكة الحديد،فيتو

تتنافس 5 شركات عالمية على تصميم وتوريد وتشغيل الأنظمة الميكانيكية والإشارات والاتصالات والتحكم المركزي لمشروع سكة الحديد  لوجستية بين القاهرة والإسكندرية في مصر، بتكلفة تصل إلى 400 مليون دولار.

وتضمن قائمة المتنافسين كلًا من "مجموعة تاليس" و"الستوم" الفرنسيتين، و"سيمنز" الألمانية، بالإضافة إلى شركتي "سي آر آر سي" (CRRC) و"سي آر آي جي" (CRIG) الصينيتين، من المقرر ترسية المشروع على إحدى الشركات المتنافسة في نهاية مارس المقبل.

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ويتنافس حاليًا 11 تحالفًا من شركات المقاولات المصرية، على تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع، والتي تشمل جسر المسار، والمحطات، والمزلقانات، وبعض الأسوار التي تقام على جانبي المشروع، فضلًا عن أماكن التخزين، حيث تصل تكلفة تلك الأعمال إلى نحو 6 مليارات جنيه.

وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أن تحديث نظام إشارات السكة الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي الميكانيكي القديم بـ آخر إلكتروني حديث  بهدف زيادة عدد الرحلات فى اليوم وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتا إلى أن تحديث نظام الإشارات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق أمان المركبات كما أنه نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى إشارة فى حالة الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

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