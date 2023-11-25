السبت 25 نوفمبر 2023
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اقتصاد

عمولة التحويل من حساب لآخر داخل بنك مصر

بنك مصر،فيتو
بنك مصر،فيتو

يقدم بنك مصر لعملائه خدمات مصرفية متنوعة منها التحويل من حساب لآخر داخل البنك بعدد من الشروط اللازمة لتتم عملية التحويل بنجاح.

وتشمل خطوات التحويل من حساب الي اخر في بنك مصر مايلي:

خطوات التحويل من حساب لآخر داخل بنك مصر

١_ يتم كتابة رقم الحساب المحول إليه كاملًا 16 رقمًا.

٢_ التحويل في الحال يخصم من الحساب المحول منه.

٣_ يضاف للحساب المحول إليه في نفس اللحظة.

٤_ يصبح متاحًا للصرف من المحول إليه في نفس الوقت.

٥_  يتم إرسال رسالة إلى المحول منه.

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جدير بالذكر أنه في حالة كتابة رقم الحساب المحول إليه خطأ، واتضح انه يخص عميلا آخر فسيتم التحويل بالفعل ولا يتم رد المبلغ للمحول منه، حيث إن مسئولية كتابة رقم الحساب تقع على عاتق المحولة منه.

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وتشمل قائمة تلك الشروط لإتمام عملية التحويل بين الحسابات في بنك مصر ما يلي: 

شروط التحويل من حساب لآخر داخل بنك مصر

التحويل يتم من حساب بنك مصر لحساب آخر داخل بنك مصر.

عمولة التحويل 5 جم على أي مبلغ تخصم من المحول منه فقط.

كشف بنك مصر عن الحد الأقصى يوميا لشحن المحفظة الإلكترونية.

شحن محفظة بنك مصر 

وأضاف بنك مصر إن الحد الأقصى اليومي لشحن المحفظة من كل بطاقات العميل هو 5000 جم، وذلك من كافة البطاقات المرتبطة بالمحفظة وليس لكل بطاقة على حدة.

وأوضح البنك أنه لابد من مرور 24 ساعة من وقت التحويل بقيمة 5000 جم حتى يصبح متاحا التحويل مرة أخرى ويتم احتسابه من آخر توقيت شحن العميل خلال اليوم السابق وليس مع بدايه كل يوم.

كشف بنك مصر عن خطوات الاشتراك في الإنترنت  والموبايل البنكي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر والمنتشرة في كل أنحاء  الجمهورية.

وتضم قائمة خطوات اشتراك عملاء بنك مصر في الإنترنت  البنكي والموبايل البنكي من ماكينات الصراف مايلي:

استخدام  بطاقة بنك مصر للاشتراك في الإنترنت البنكي 

أدخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك

أدخل رقم بطاقتك البنكية

أدخل الرقم السري للبطاقة على الـ ATM

أدخل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية الخاصة بك

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