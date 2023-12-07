الخميس 07 ديسمبر 2023
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سياسة

التحركات الأخيرة لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قبل الصمت الانتخابي

أحد مؤتمرات الحملة
أحد مؤتمرات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

اختتمت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، فعالياتها في ختام فترة الدعاية الانتخابية وقبيل بدء فترة الصمت الانتخابي، استعدادا للانتخابات الرئاسية والتي تنطلق يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة 3 أيام.

نشاط حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي 

وشاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، وبحضور وسام صبري، وأعضاء هيئة مكتب الحملة المركزية في المؤتمر الجماهيري الختامي لحزب مستقبل وطن بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي أمس الأربعاء.

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وأكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد واجهت العديد من التحديات الكبيرة لكنها تغلبت عليها وحققت العديد من الإنجازات والمشروعات التنموية الضخمة التي عملت على توفير العديد من فرص العمل، وتدشين العديد من المبادرات الصحية والمجتمعية وغيرها والتي كانت هدفها الأول هو توفير حياة كريمة للمصريين.

وفي السياق نفسه، أكد وسام صبري أن الشعب المصري مدرك تمامًا التحديات التي تمر بها الدولة المصرية، وأن هناك ثقة متبادلة بين الشعب المصري والمرشح عبد الفتاح السيسي للعمل على إنهاء تلك التحديات، موضحًا أن المرشح الرئاسي قد اهتم بالشباب وهو ما يعني اهتمامه بمستقبل الدولة المصرية.

وأمام مؤتمر جماهيري حاشد لحزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، باستاد بتروسبورت، أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن ما تم عرضه من إنجازات ونجاحات في مؤتمر حكاية وطن هو جزء يسير من الذي تحقق منذ ٩ سنوات وهي فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

ولفت المستشار محمود فوزي، إلى النجاح في القضاء على فيروس سي، ومشروع حياة كريمة، والقضاء على العشوائيات، فضلا عن جهود التنمية وكذلك التوسع العمراني.

وقال: الرئيس السيسي منذ أزمة غزة كان حريصا على وضع القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي، متابعا: القضية الفلسطينية لم تكن قضية انتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية في رفض تصفية القضية وكذلك رفض منع دخول المساعدات، قائلا: لا حل للقضية الفلسطينية، إلا بحل الدولتين.

وتابع: مصر أصبحت دولة مستقرة بعدما نجحت في القضاء على الإرهاب، وعمل بنية تحتية قوية، ما يجعلنا مؤهلين لنهضة اقتصادية في قادم الأيام، قائلا: "اللي جاي أحسن".


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