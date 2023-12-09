السبت 09 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

يديعوت أحرونوت: 5 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا منذ 7 أكتوبر

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أخبار غزة، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم السبت، بأن 5 آلاف جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي أصيبو منذ انطلاق عملية طوفان الأقصي في السابع من أكتوبر.

 

حزب الله يعلن قصف 8 أهداف لجيش الاحتلال

 ومنذ قليل، أعلن حزب الله اللبناني، قصف 8 أهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان خلال الساعات الماضية.

وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة، إنه استهدف أمس الجمعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان 5 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث قصف صباحًا موقع مسكاف عام الإسرائيلي، وعند الظهيرة استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة مرتين على التوالي، بالإضافة لموقع العباد وإصابته إصابة مباشرة.

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تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنة مالكية

وأضاف الحزب أنه قصف 3 أهداف للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف مربض خربة ماعر وموقع الراهب، وثكنة ميتات مقابل بلدة رميش بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنة مالكية قرب الحدود مع لبنان.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة أطراف وادي حسن، وأطراف منطقة الجبين، كما طال القصف حديقة إيران في منطقة مارون الراس، واللبونة، والناقورة، وخراج الهبارية والفرديس وشعب القلب شبعا، وأطراف بلدة شيحين الشمالية في جنوب لبنان.

وتتواصل المناوشات الحدودية بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي على خلفية التصعيد الجاري في قطاع غزة.

حزب الله يعلن قصف 8 أهداف لجيش الاحتلال

البيت الأبيض يطالب الاحتلال بتقليل الخسائر في صفوف المدنيين بغزة

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