السبت 09 ديسمبر 2023
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حوادث

حالة الطرق اليوم، انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

حالة الطرق اليوم
حالة الطرق اليوم

شهدت الحركة المرورية صباح اليوم السبت أمام قائدي السيارات على الطرق الصحراوية والرئيسية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة سيولة مرورية وسط تواجد خدمات الانتشار السريع للتدخل في حالة الطوارئ.

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وشهدت حركة المركبات انتظاما بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبري عباس – كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الاوتوستراد وصلاح سالم ونفق العروبة ونفق الأزهر.

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حالة المرور على الطرق 
كما انتظمت حركة السيارات على الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي  والعلمين الصحراوي  والسويس الصحراوي  وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.

 

سيارات الإغاثة على الطرق
ووزعت الإدارة العامة للمرور  عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000

 

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