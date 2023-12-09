السبت 09 ديسمبر 2023
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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب سقوط شاب من الطابق السابع بمدينة نصر

سقوط شاب من الطابق
سقوط شاب من الطابق السابع، فيتو

 طلبت نيابة مدينة نصر انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب وفاة شاب لقى مصرعه اليوم السبت، عقب سقوطه من الطابق السابع في مدينة نصر.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

التحريات الأولية

وتبين من التحريات الأولية أن الشاب عمره 24 عامًا  توفى إثر سقوطه من الطابق الـسابع في منطقة التبة بمدينة نصر، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

 

بداية الواقعة
 تلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من غرفة النجدة بسقوط شاب من الطابق السابع، بالانتقال وبالفحص تبين وجود جثة شاب يُدعى “عبدالله م”، إثر سقوطها من المنزل وتحرر نحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

 

أغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

 

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

 

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

 

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

 

 

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