كيف نظم القانون ضوابط فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية؟

تضمن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الضوابط الكاملة لعمليات الفرز بعد انتهاء أعمال الاقتراع، حيث يتم الفرز في اللجان الفرعية، بحصر جميع الأصوات الصحيحة والباطلة.

ضوابط أعمال الفرز بعد الانتخابات الرئاسية

وتنص المادة (28) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على: تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويتم إثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددي في حضور من يوجد من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم، ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكل اللجان التي يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.

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حضور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني أعمال الفرز في الانتخابات الرئاسية

ويسمح بحضور كل من مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته على النحو المتقدم بما لا يعيق عمل اللجنة.

ضوابط التصويت في الانتخابات الرئاسية

ومن الجدير بالذكر أن القانون أيضا نظم عمليات الاقتراع على النحو الوارد في المادة (27) منه والتي تنص على: يجري الاقتراع في يوم واحد أو أكثر، تحت الإشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية.

الإشراف على عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات الرئاسية

وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعًا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها.

وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.

وتعين لجنة الانتخابات الرئاسية أمينًا أصليًّا أو أكثر وعددًا كافيًا من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة.

وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وللجنة الانتخابات الرئاسية – عند اللزوم – أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة لمساعدة اللجان العامة في الإشراف على الانتخابات بالمحافظة، وتولي رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة.

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية في الداخل تنطلق غدا الأحد لمدة 3 أيام، تحت إشراف قضائي كامل "قاض على كل صندوق"، ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين: الرئيس عبد الفتاح السيسي – عبد السند يمامة – حازم عمر – فريد زهران.