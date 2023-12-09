السبت 09 ديسمبر 2023
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حوادث

مذبحة أسرية، النيابة تستمع لمهندس قتل 4 من أفراد أسرته في دار السلام

النيابة تستمع لمهندس
النيابة تستمع لمهندس قتل 4 من أفراد أسرته، فيتو

 تستمع نيابة دار السلام الجزئية إلى شاب قام بقتل 4 من عائلته ذبحا بسلاح أبيض في منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، إثر خلافات بينهم.

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين مهندس وعدد من أفراد عائلته، ووجود متوفين، في منطقة دار السلام.

على الفور وجه رئيس مباحث قطاع القاهرة بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي. وبالانتقال إلى محل الواقعة تبين العثور على 4 جثث، قبل أن يتم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن شابا يعمل مهندسا ارتكب مذبحة وقتل أفراد عائلته، بسبب خلافات لم يتم الكشف عن طبيعتها حتى الآن. حرر محضر بالواقعة، ومازالت الأجهزة الأمنية تحقق للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

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النيابة العامة قسم شرطة دار السلام نيابة دار السلام منطقة دار السلام محافظة القاهرة

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