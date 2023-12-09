النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة سكنية في حلوان

انتدبت نيابة حلوان الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة حلوان بمنطقة كفر العلو، وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق وأجرت أعمال السيطرة على النيران وإخمادها دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة حلوان، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع النيران، وتم فرض كردون أمني، وجار السيطرة على النيران وإخمادها.

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