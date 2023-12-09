السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة سكنية في حلوان

حريق شقة سكنية، فيتو
حريق شقة سكنية، فيتو

 انتدبت نيابة حلوان الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة حلوان بمنطقة كفر العلو، وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق وأجرت أعمال السيطرة على النيران وإخمادها دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة حلوان، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع النيران، وتم فرض كردون أمني، وجار السيطرة على النيران وإخمادها.

Advertisements

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعاراليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقومفريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوريأبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد منالأنشطة الثقافية والأدبية.

الحماية المدنية منطقة كفر العلو مدينة حلوان نيابة حلوان

مواد متعلقة

اليوم، طبيبة تحسم جلسة محاكمة 4 عاطلين قتلوا ربة منزل حرقا بالمولوتوف في دار السلام

إجراء جديد ضد عامل عثر بحوزته على مخدرات في دار السلام

إجراء جديد ضد عاطل متهم بحيازة إستروكس وحشيش في المعصرة

حجز دعوى ضد اتحاد الكرة بسبب مباراة مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم 2022 للحكم

محاكمة المتهمين بقتل ربة منزل حرقًا بالمولوتوف غدا

إعادة محاكمة متهم في قضية اغتيال اللواء نبيل فراج غدا

النيابة تستمع لشهود العيان في واقعة مقتل شاب علي يد عاطل في حلوان

محاكمات المشاهير في أسبوع.. تطور جديد بشأن دعوى إثبات نسب طفل لاعب الكرة إسلام جابر.. وأنوش أمام القضاء مجددا

الأكثر قراءة

أخبار مصر: أمريكا تهين مندوب فلسطين الأممي ووزير خارجيتها، مفاجأة بتصنيف مصر لأغنى 10 دول أفريقية، تحرك من الخطيب لإنقاذ الأهلي

دولة تضع "هدف تاريخي" لنجمها على عملة نقدية (فيديو)

مفاجأة لا تُصدَّق، 5 رسامين كبار كانوا مرضى بعمى الألوان

دوري أبطال أفريقيا، اليوم الاجتماع الفني لمباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 9-12-2023

مواعيد مباريات اليوم السبت 9-12-2023 والقنوات الناقلة

بعد الخلاف الأمريكي الإسرائيلي، مسئول صهيوني يحسم جدل موعد نهاية الحرب على غزة

سيلينا جوميز تدافع عن علاقتها مع بيني بلانكو المثير للجدل: أفضل شيء حدث في حياتي

Advertisements

منوعات

المزيد

مفاجأة لا تُصدَّق، 5 رسامين كبار كانوا مرضى بعمى الألوان

بايدن يعلن عن أول خط قطار فائق السرعة في الولايات المتحدة

بعد 3 أيام مفاوضات، الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق بشأن قانون ينظم الذكاء الاصطناعي

كارثة في مترو أنفاق كييف والحكومة تدعو إلى اجتماع طارئ اليوم (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 9-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 8-12-2023

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

المزيد

انفوجراف

في عيد ميلادها الـ 42.. محطات مهمة في مشوار مي كساب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية