الداخلية تكشف حقيقة فيديو سيدة تعتدي على الأطفال في الشيخ زايد

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة فيديو سيدة تعتدي على الأطفال والاعتداء على المواطنين والهروب من مستشفى الأمراض النفسية بالشيخ زايد.

وقال مصدر أمني: إنه رصد ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات تقوم بالركض بمدخل أحد العقارات بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، والادعاء باعتدائها على المواطنين وتسببها فى إصابة عدد من الأطفال.

وبالفحص أمكن التوصل إلى القائمة على نشر مقطع الفيديو المشار إليه (إحدى السيدات - مقيمة بمنطقة الشيخ زايد)، وبإستدعائها وسؤالها أفادت بأنها بتاريخ 18 نوفمبر الماضى وحال مشاهدتها لسيدة ترتدي ملابس رثة وذات شعر أشعث ويبدو عليها علامات الاهتزاز النفسي تحاول دخول العقار محل سكنها، وحال نهرها قامت بالعدو خارج العقار وأكدت عدم تعرضها لها بالقول أو الفعل أو إحداث أي تلفيات بالعقار محل سكنها وأنها لم تقم بإبلاغ الأجهزة الأمنية واكتفت بنشر مقطع الفيديو المشار إليه فى أوساط معارفها لتحذيرهم منها.

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وأضاف المصدر أنه بالنسبة لما تم تداوله بمقطع صوتى يتضمن الزعم بتعدى المذكورة على عدد من الأطفال ودخول بعض الحالات لمستشفيى (زايد العام وزايد التخصصى بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة) تبين عدم صحة ذلك، حيث لم تتلقَ الأجهزة الأمنية أية بلاغات فى هذا الشأن وبمراجعة القائمين على المستشفتين لم يُستدل على استقبالهما أية حالات وفقًا لما ورد بتلك المزاعم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستكمال الفحص لتحديد المذكورة والقائمين على ترويج تلك المزاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.