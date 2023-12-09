لتعليم النشء بحقه، مدارس الوادي الجديد تنظم نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية (صور)

نظم طلاب الوادي الجديد، بكافة مراكزها الخمس، نماذج محاكاة للعملية الانتخابية بكافة مراحلها، للتعرف على هذه المراحل وتعزيز روح المسؤولية الوطنية، وتحفيزًا للمشاركة السياسية ورفع مستوى الوعي لدى طلاب المدارس بأهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي كحق وواجب دستوري.

وشهدت إدارات الوادي الجديد التعليمية بمديرية التربية والتعليم فى محافظة الوادي الجديد، نشاطًا ملحوظًا مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، وحنان مجدي نائب المحافظ، بتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب في المؤسسات التعليمية، وكذا في ظل أن البناء يبدأ من القاعدة في أطر وأفكار وجب أن تكون خارج الصندوق لجذب تلك الفئة العمرية.

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ومن جانبه أشاد المهندس سيد عبد العزيز مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، بتنفيذ نموذج محاكاة يضاهى واقع الاستحقاقات الدستورية لتعزيز المشاركة السياسية للعاملين وطلاب باريس التعليمية بالتزامن مع قرب انطلاق الانتخابات الرئاسية مصر 2024.

وأكدت سيد، أن طلاب مدارس الوادي الجديد، قدموا نموذجًا للمحاكاة باهرا وغير مسبوق، وقاموا بتجسيد مشهد انتخابي يضاهي واقع الاستحقاقات الدستورية بكل تفاصيله، لافتة إلى أن هذا المشهد يسهم بشكل فعال في بناء شخصية المواطن المصري وفقا لرؤية مصر 2030.

وأشار مدير تعليم الوادي الجديد، إلى أن مشاركة الطلاب في هذا الحدث ترسخ وتعزز انتماءهم وولاءهم للوطن منذ نعومة أظفارهم وتعودهم على ممارسة حقوقهم كمواطنين فيما بعد تحت مظلة الإطار الشرعي الذي يكفله الدستور والقانون،ض موجهة الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا الحدث الفريد.

كما وجه مدير تعليم الوادي الجديد، بضرورة نشر الوعي والتثقيف لدى العاملين بالحقل التعليمي وطلاب المدارس حول ما تمثله الانتخابات إرادة، وحرية الرأي والديمقراطية ويعكس أمام العالم مكانة الشعب المصري كنموذج يحتذى به أمام الشعوب.

يأتى ذلك من منطلق الحرص على تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن فى نفوس النشء خاصة في إطار التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

كما شارك المهندس سيد عبد العزيز مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، طلاب الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة نموذج محاكاة للاستحقاق الانتخابي بمقر المدرسة وفى مبادرة الأولى من نوعها لطلاب التربية الخاصة.

وأثنى مدير تعليم الوادي الجديد، على منظومة العمل وتفاعل الطلاب فى تنظيم الإجراءات بداية من بدء الترشيح وعمل الدعاية اللازمة وإجراءات الاقتراع وتأمين مقار اللجان فى مشهد مهيب لحب الوطن والانتماء له.

وأعرب وكيل التعليم بالمحافظة عن خالص شكره وتقديره للطلاب المشاركين وجميع المعنيين بالعمل لدعم طلاب المدرسة ومنحهم الفرصة فى التعبير عن آرائهم وربطهم بالأحداث الجارية فضلا عن تشجيعهم وإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة عن ما تقدمه الدولة من تسهيلات والحق الدستوري لمشاركة ذوي الهمم بالعملية الانتخابية.

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، أن المشاركة بالانتخابات واجب وطني وحق دستوري للجميع ومن ثم المشاركة الإيجابية فى صنع القرار ومستقبل مشرق لمصرنا العزيزة، والإدلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع جاء ذلك خلال لقائه والعاملين بديوان عام المديرية بحضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية وقيادات التعليم.

حيث أكد جميع العاملين على المشاركة وبقوة فى العرس الانتخابي الرئاسي لبناء مستقبل افضل لابنائنا وارسال رسالة للعالم أجمع أن مصر دائما هي بلد الأمن والأمان يشارك

أبناؤها.