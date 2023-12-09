مدرب شباب بلوزداد في تصريح مستفز: الأهلي كان ضعيفا وفلت من هزيمة بسبب أرضية الملعب

دوري أبطال أفريقيا، وصف ماركوس باكيتا المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري تعادل فريقه أمام الأهلي بنتيحة 0-0 بالأمر الجيد في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ماركوس باكيتا مدرب شباب بلوزداد الجزائري

وقال باكيتا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: الخروج بالتعادل أمام الأهلي نتيجة جيدة بالنسبة لشباب بلوزداد، ولاعبو الفريق كانوا ملتزمين بالتعليمات.

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وأضاف باكيتا: قدمنا مباراة قوية، لكن أرضية الملعب صعبة وسيئة ولم تساعدنا بشكل جيد، وأثرت في حركة الكرة، واللاعبون كانوا يجدون صعوبة في نقل الكرة طول الوقت.

وواصل المدرب البرازيلي: سيطرنا على الكرة بشكل كبير خلال مجريات الشوط الثاني، وشباب بلوزداد كان متحكما في معظم الشوط بسبب تراجع أداء الأهلي، وكنا قريبين جدا من تسجيل أهداف وخلقنا فرص عديدة ولكن هذه هي كرة القدم.

واختتم باكيتا تصريحاته: التعادل أمام الأهلي مرضي بالنسبة لنا خاصة أن المباراة خارج الأرض، ويجب أن نكون قريبين من صدارة المجموعة.

الأهلي يتعادل مع شباب بلوزداد الجزائري

انتهت مباراة النادي الأهلي وشباب بلوزداد بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

أحداث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

شهدت المباراة منذ البداية ندية بين الفريقين، ووصل المارد الأحمر إلى منطقة جزاء الفريق الجزائري في العديد من الكرات لكن دون جدوى.

وتألق مبولحي حارس شباب بلوزداد وأنقذ فرصة هدف محقق للنادي الأهلي.

وشهدت الربع ساعة الثانية فرصة خطيرة ضائعة من الجانبين، في مباراة تألق حارسي الفريقين مبولحي والشناوي.

وحاول بيرسي تاو خطف الهدف الأول للنادي الأهلي لكن اصطدمت بالدفاع، وعاند الحظ لاعبو الأهلي في العديد من الكرات لينتهي الشوط سلبيًّا.

وسيطر لاعبو الأهلي علي مجريات الربع ساعة الاولي في الشوط الثاني، ومنع القائم فرصة هدف محقق للنادي الأهلي عن طريق حسين الشحات.

وتحصل محمد هاني علي بطاقة صفراء في الدقيقة 58 بعد التحام قوي مع مزيان لاعب الفريق الجزائري.

وأضاع كهربا فرصة هدف، وعلت كرته قائم رايس مبولحي.

ونزل كوكا وإمام عاشور بدلا من المالي اليوديانج ومروان عطية ونزل الفرنسي موديست بدلًا من محمود كهربا وكريم فؤاد بدلا من حسين الشحات في الربع ساعة الأخيرة.

واضاع شباب بلوزداد فرصة هدف محقق في الدقيقة 81 اصطدمت بقائم الشناوي، وشهدت الدقائق الأخيرة فرص بالجملة لكن تعامل معها الدفاع الجزائري بثبات لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا.

تشكيل فريق شباب بلوزداد

حراسة المرمي: رايس مبولحي.

خط الدفاع: حداد، بن درامة، بن عيادة.

خط الوسط: قديورة، بوصوف، بنغيث، سالمي، مزيان.

خط الهجوم: بلختير، وامبا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري إلى حكم الساحة الكيني واويرو كاماكو ويساعده الثنائى جيلبرت شيريوت، وستيفان يامبي، ويعاونهم الحكم الرابع نياجراوا ديكنس.