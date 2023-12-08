الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رياضة

ماهر همام يكشف سبب تراجع نتائج الأهلي

الأهلى، فيتو
الأهلى، فيتو

ماهر همام، أكد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق أن ضغط المباريات سبب تراجع نتائج الفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

 

ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق

وقال ماهر همام في تصريحات خاصة لموقع  فيتو إن  لاعبي الأهلى يعانون من ضغط المباريات خاصة الدوليين، سواء مع الفريق أو المنتخبات الوطنية، نظرا لتقارب مواعيد الأجندة الدولية مع البطولات المحلية والخارجية للأندية.

وواصل همام تصريحاته قائلًا: " الأهلى يشارك في سبع بطولات في الموسم الحالي، وهذا أمر صعب على أى فريق في العالم.

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الأهلى يتعادل مع شباب بلوزداد الجزائري

انتهت مباراة النادي الأهلي وشباب بلوزداد بالتعادل السلبي، في  المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

 

أحداث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد 

شهدت المباراة منذ البداية ندية بين الفريقين، ووصل المارد الأحمر إلي منطقة جزاء الفريق الجزائري في العديد من الكرات لكن دون جدوي.

وتألق مبولحي حارس شباب بلوزداد وأنقذ فرصة هدف محقق للنادي الأهلي.

وشهدت الربع ساعة الثانية فرصة خطيرة ضائعة من الجانبين، في مباراة تألق حارسي الفريقين مبولحي والشناوي.

 

 

وحاول بيرسي تاو خطف الهدف الأول للنادي الأهلي لكن اصطدمت بالدفاع، وعاند الحظ لاعبو الأهلي في العديد من الكرات لينتهي الشوط سلبيا.

وسيطر لاعبو الأهلي علي مجريات الربع ساعة الاولي في الشوط الثاني، ومنع القائم فرصة هدف محقق للنادي الأهلي عن طريق حسين الشحات.

 

وتحصل محمد هاني علي بطاقة صفراء في الدقيقة 58 بعد التحام قوي مع مزيان لاعب الفريق الجزائري.

وأضاع كهربا فرصة هدفـ وعلت كرته قائم رايس مبولحي.

 

ونزل كوكا وإمام عاشور بدلا من المالي اليوديانج ومروان عطية ونزل الفرنسي موديست بدلا من محمود كهربا وكريم فؤاد بدلا من حسين الشحات في الربع ساعة الأخيرة.

واضاع شباب بلوزداد فرصة هدف محقق في الدقيقة 81 اصطدمت بقائم الشناوي، وشهدت الدقائق الأخيرة فرص بالجملة لكن تعامل معها الدفاع الجزائري بثبات  لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

 

 

 

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد

حراسة المرمي: محمد الشناوي 

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول 

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، محمد مجدي أفشة 

خط الهجوم: الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا 

 

تشكيل فريق شباب بلوزداد 

حراسة المرمي: رايس مبولحي 

خط الدفاع: حداد، بن درامة، بن عيادة 

خط الوسط: قديورة، بوصوف، بنغيث، سالمي، مزيان 

خط الهجوم: بلختير، وامبا 

 

طاقم تحكيم مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري إلى حكم الساحة الكيني واويرو كاماكو ويساعده الثنائى جيلبرت شيريوت، وستيفان يامبي، ويعاونهم الحكم الرابع نياجراوا ديكنس.

 

 

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