مع تزايد إصابات الأمراض التنفسية، الصحة تنصح هؤلاء بتلقي تطعيم الإنفلونزا فورا

مع تزايد حالات العدوى التنفسية، أكدت وزارة الصحة أن لقاح الإنفلونزا الموسمية ضروري لأصحاب المناعة الضعيفة، لأنه يعزز من الصحة العامة لهم ويقلل فرصة إصابتهم بالعدوى.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

لقاح الإنفلونزا

وتنشر فيتو س وج عن كل ما يتعلق بتطعيم الإنفلونزا بحسب الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا:

١- هل يجب تناول جرعة واحدة فقط من تطعيم الإنفلونزا أم جرعتين؟

تطعيم الإنفلونزا يؤخذ جرعة واحدة سنويًّا، ولكن هناك فئات يجب أن تحصل على جرعتين وهم الأطفال الذين عمرهم أقل من ٩ سنوات ولم يسبق لهم التطعيم بجرعتين من قبل في حياتهم حتى لو جرعتين على موسمين أو الأطفال أقل من تسع سنوات ولا تتذكر الأم هل تم تطعيمهم من قبل أم لا.

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٢- متى تبدأ مناعة الجسم في الحماية من فيروس الأنفلونزا بعد تناول التطعيم؟

المناعة الكاملة تتحقق بعد اسبوعين من التطعيم، وتستمر لستة اشهر، بعدها تبدأ تقل تدريجيًا،لذا يتم الحصول علي تطعيم الإنفلونزا مرة سنويًّا.

٣- هل يسبب تطعيم الإنفلونزا في الإصابة بالأنفلونزا؟

إطلاقا لأن التطعيم معطل أي يستحيل ان يسبب المرض، ويمكن تفسير الإصابة بنزلات البرد بعد تناول التطعيم من خلال عدة أسباب منها:

- ان متلقي التطعيم كان في بداية الإصابة بنزلة برد وظهرت الإصابة بعد التطعيم

- التطعيم يعمل بكامل كفاءته بعد اسبوعين فمن الممكن أن يصاب المتلقى بالعدوى في ذلك الوقت.

٤- هل يسبب تطعيم الإنفلونزا أي أعراض جانبية؟

يمكن أن يسبب تطعيم الإنفلونزا ارتفاع حرارة بسيطًا طفيفًا أو احمرار حول مكان الحقنة.

٥- هل يمكن تغيير نوع تطعيم الإنفلونزا في الجرعة الثانية إذا لم يتوفر نفس النوع؟

يمكن التبديل بين الأنواع.

٦- هل التطعيم مسموح به لمرضى التصلب المتعدد MS؟

يمكن لمرضى التصلب المتعدد الحصول على تطعيم الإنفلونزا.

٧- هل مسموح بتطعيم الإنفلونزا لمرضى السرطان؟

يمكنهم تناول التطعيم.

٨- هل يجب تناول تطعيم الإنفلونزا في شهر أكتوبر فقط؟

يمكن في أي وقت تناول تطعيم الإنفلونزا قبل تاريخ انتهاء الصلاحية المكتوبة على العبوة، وتعمل المناعة بعد أسبوعين من الحقن وتستمر ستة أشهر على الأقل.

٩- هل يمكن للحامل تلقي تطعيم الإنفلونزا؟

يوصي الأطباء به خاصة في الستة أشهر الأخيرة من الحمل.