الجامع الأزهر يعلن بدء قبول طلبات الالتحاق برواق العلوم الشرعية والعربية

أعلن الجامع الأزهر عن فتح باب القبول لتلقى طلبات الالتحاق برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر وفروعه الخارجية على مستوى الجمهورية يدويًّا؛ وذلك لمدة ٥ أيام بدءًا من اليوم الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣م وحتى يوم الخميس المقبل ٧ ديسمبر ٢٠٢٣م، وذلك لمن تقدم إلكترونيا على بوابة الأزهر الإلكترونية.

ويأتي هذا في إطار اهتمام مؤسسة الأزهر الشريف بهذه العلوم، وحرصها على إتاحة الفرصة لراغبي تحصيلها طبقًا للمنهج الوسطي المعتدل، ومواجهة الأفكار المتطرفة التي تهدد الأمن المجتمعي.

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الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر

وفي سياق سابق أوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الدراسة في رواق العلوم الشرعية والعربية تأتي على ثلاث مراحل، كل مرحلة تنقسم إلى مستويين؛ التمهيدية والمتوسطة، ومدة الدراسة بكل مستوى ستة أشهر، أما المرحلة الثالثة هي المرحلة التخصصية وتتشعب إلى أربع تخصصات: (العقيدة، والتفسير والحديث، والفقه وأصوله، واللغة العربية)، وتنقسم الدراسة في كل تخصص من تلك التخصصات إلى أربعة مستويات مدة كل مستوى ستة أشهر.

وذكر هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، في ذات السياق أن هذا الموسم اتسم بالاقبال الشديد مقارنة بالمواسم السابقة، نظرا لثقة الجمهور في مؤسسة الأزهر الشريف ورغبتهم فى طلب العلم الشرعي من منبعه الأصيل.

وعلى الراغبين بالالتحاق "ممن تقدموا إلكترونيا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية" إحضار المستندات الآتية:

نموذج طلب التحاق

صورة البطاقة

صورة المؤهل(للاطلاع عليه)



وتأتي هذه الفعاليات والأنشطة العلمية بالجامع الأزهر برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، والدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.

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