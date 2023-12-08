الجمعة 08 ديسمبر 2023
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حوادث

تفاصيل مقتل عاطل على يد صديقه في الأقصر

تفاصيل مقتل عاطل
تفاصيل مقتل عاطل على يد صديقه في الأقصر،فيتو

لقى عاطل مصرعه على يد صديقه طعنا بسلاح أبيض "خنجر" لتعثره في سداد ديونه.

بدأت اكتشاف أحداث الجريمة الواقعة بتلقي مديرية أمن الأقصر بلاغا من شرطة النجدة يفيد بحدوث مشاجرة نتج عنها وجود متوفى ومصاب بالأقصر.

وبناء على ذلك انتقلت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية لموقع الحادث حيث تبين حدوث مشاجرة بين طرفين طرف أول عاطل وتوفي على إثر إصابته بجرح طعني بأداة حادة سلاح أبيض.

وإصابة الطرف الثاني عاطل بجروح طعنية  ومقيمين بدائرة قسم الأقصر، وتبين بالتحقيق أن سبب الخلاف على مبلغ مالي حيث تبادلا خلال المشاجرة التعدي على بعضهما البعض بالضرب مما أدى لوفاة أحدهم وإصابة الآخر.

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كما ألقت قوات الأمن القبض على شاب بقرية الضبعية غرب الأقصر وعثرت بحوزته على 15 كيس بانجو و12 قطعة حشيش.

وكانت وردت معلومات إلى مديرية أمن الأقصر تفيد بتجارة شاب في أواخر العشرينيات من العمر بالمواد المخدرة بقرية الضبعية غرب مدينة الأقصر.

وألقت قوات أمن الأقصر القبض على الشاب ويدعى أ. ع. ويبلغ من العمر 29 عاما، وبحوزته 12 قطعة من مخدر الحشيش و15 كيس من مخدر البانجو وسلاح ناري فرد خرطوش بالطلقات.

وتحفظت قوات الأمن على المضبوطات وتحريزها وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى الأمر. 

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