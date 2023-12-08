السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

وفد مكتبة مصر العامة بأسوان يزور مكتبة الأقصر لنقل وتبادل الخبرات

جانب من استقبال الوفد
جانب من استقبال الوفد

استقبلت مكتبة مصر العامة بالأقصر فريق عمل مكتبة مصر العامة بأسوان، كنموذج تعايش ونقل الخبرات والتدريب النظرى والعمل، مع إدارات الإعداد والتزويد والاشتراكات ومركز المعلومات والتدريب والحسابات وقاعات الاطلاع للكبار والاطفال والمصريات والانشطة والموارد البشرية ومركز التراث والتسويق والمكتبة المتنقلة والجودة والشئون الإدارية والمالية والصيانة والمخازن والأمن والنظافة والمسرح الرومانى بطريق الكباش بالمكتبة وقاعات الورش والأنشطة والبرامج والفاعليات بالمكتبة.

 

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يأتى هذا التدريب استعدادا لافتتاح مكتبة أسوان بطلب من قيادات محافظة أسوان، حيث حضر وفد مكتبة أسوان المكون من جميع  التخصصات، بإجمالى عشرون موظف بقيادة الاستاذ بيشوى نشأت نائب مدير مكتبة أسوان، الذين أعربوا عن امتنانه لفريق عمل مكتبة مصر العامة بالأقصر، فى جو من الود والصداقة والتعاون المشترك.

 

وهذا من منطلق التعاون المثمر البناء والمستمر من أجل إثراء العملية الثقافية بمجتمع جنوب الصعيد، وفى إطار دور مكتبة مصر العامة بالأقصر، لنقل وتبادل الخبرات مع مكتبات مصر العامة تحت رعاية  المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والسفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة، والسيد السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وبإشراف الدكتور احمد امان منسق عام صندوق مكتبات مصر العامة، ومحمد حسانى مدير المكتبة. 

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